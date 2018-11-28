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Jeep отзывает в России 10 транспортных средств

В Росстандарте 28-го ноября заявили, что бренд Jeep на территории России проводит отзыв 10 транспортных средств. Речь идёт о версиях Grand Cherokee SRT, а также Grand Cherokee Trackhawk, реализованных в государстве с декабря 2017 года.

Jeep отзывает в России 10 транспортных средств


Представители ведомства отмечают, что причина отзыва этих автомобилей заключается в водительском напольном коврике. В нём может иметься неприемлемый зазор с акселераторной педалью. Из-за этого есть вероятность, что медаль не вернётся в итоге обратно. Она может зацепиться за край автомобильного коврика. Вследствие этого мощность, которая подводится от мотора к ведущим колесам авто, станет больше, чем ожидается водителем. Владельцам отзывных транспортных средств отошлют сообщение с просьбой посещения сервисного центра, чтобы проверить каталожный номер коврика. Если изделие будет иметь дефект, тогда дилеры произведут его замену на новое.

Накануне «Dni24» сообщили, что в журнале британского журнала Professional Driver анонсировали победителей почётного звания «Автомобиль года». В этом рейтинге на первой позиции оказалась электрическая версия современного кросса Jaguar I-Pace.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:43

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