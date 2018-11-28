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Семья Рапунцелей на проекте Дом-2 зарабатывает 300 тысяч рублей

Появилась информация о заработке семьи Рапунцель на телепроекте Дом-2.

В веселой семейке Дмитрия Дмитренко и Ольги Рапунцель ссоры и конфликты из-за семейного бюджета происходит не первый раз. Девушка не может быть довольна, что Дима не тратит деньги на семью, а отсылает их маме.

Семья Рапунцелей на проекте Дом-2 зарабатывает 300 тысяч рублей

Ясное дело, что он Оля хочет распоряжаться деньгами супруга, как своими собственными, ведь они семья. Вот и требует Рапа от Димы полной прозрачности.

Анонс завтрашнего эфира даёт понять, что тет-а-тет с Юлей Ефременковой прошёл в беседе с Рапунцель. Оля опять посетовала, что семейные сбережения сохранить как-то не получается. Сестра Алёны Савкиной хочет, чтобы квартира, которую они скоро приобретут, оформлялась именно на неё.

Семья Рапунцелей на проекте Дом-2 зарабатывает 300 тысяч рублей

На это глава семейства разозлился и сказал, что они вдвоём в месяц зарабатывают 300 000 руб. Две трети они откладывают, а третью часть тратят на семейные нужды.

Рапунцель тут же заметила, что этот "стольник" разделяется пополам. То есть 50 достается ей и 50 Диме. А ей хотелось бы все деньги прибрать к рукам.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 18:35

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