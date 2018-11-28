В NASA собираются вернуться на Луну
Руководитель NASA Джим Брайденстайн на своей странице в Twitter заявил, что аэрокосмическое агентство собирается вернуться на Луну. По его словам, это произойдет раньше, чем многие думают.
Брайденстайн отметил, что уже 29 ноября произойдет подписание первых контрактов «Лунных партнерств» между NASA и американскими частными компаниями. Больше никаких подробностей глава аэрокосмического агентства не привел.
Несколько подробнее об этом написали в пресс-службе NASA. На сайте ведомства опубликован анонс мероприятия, на которое приглашаются СМИ. Событие с участием ТОП-менеджеров агентства пройдет 29 ноября в 14:00 по времени восточного побережья. Трансляция мероприятия пройдет в Facebook Live, Twitch TV, YouTube, Twitter и Periscope. «В соответствии с Директивой по космической политике-1, агентство проведет инновационное и устойчивое исследование Луны вместе с коммерческими и международными партнерами», - заявили в NASA.
Брайденстайн отметил, что уже 29 ноября произойдет подписание первых контрактов «Лунных партнерств» между NASA и американскими частными компаниями. Больше никаких подробностей глава аэрокосмического агентства не привел.
Несколько подробнее об этом написали в пресс-службе NASA. На сайте ведомства опубликован анонс мероприятия, на которое приглашаются СМИ. Событие с участием ТОП-менеджеров агентства пройдет 29 ноября в 14:00 по времени восточного побережья. Трансляция мероприятия пройдет в Facebook Live, Twitch TV, YouTube, Twitter и Periscope. «В соответствии с Директивой по космической политике-1, агентство проведет инновационное и устойчивое исследование Луны вместе с коммерческими и международными партнерами», - заявили в NASA.
Наука
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 19:37