В NASA собираются вернуться на Луну





Брайденстайн отметил, что уже 29 ноября произойдет подписание первых контрактов «Лунных партнерств» между NASA и американскими частными компаниями. Больше никаких подробностей глава аэрокосмического агентства не привел.Несколько подробнее об этом написали в пресс-службе NASA. На сайте ведомства опубликован анонс мероприятия, на которое приглашаются СМИ. Событие с участием ТОП-менеджеров агентства пройдет 29 ноября в 14:00 по времени восточного побережья. Трансляция мероприятия пройдет в Facebook Live, Twitch TV, YouTube, Twitter и Periscope. «В соответствии с Директивой по космической политике-1, агентство проведет инновационное и устойчивое исследование Луны вместе с коммерческими и международными партнерами», - заявили в NASA.