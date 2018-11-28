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В NASA собираются вернуться на Луну

Руководитель NASA Джим Брайденстайн на своей странице в Twitter заявил, что аэрокосмическое агентство собирается вернуться на Луну. По его словам, это произойдет раньше, чем многие думают.

В NASA собираются вернуться на Луну


Брайденстайн отметил, что уже 29 ноября произойдет подписание первых контрактов «Лунных партнерств» между NASA и американскими частными компаниями. Больше никаких подробностей глава аэрокосмического агентства не привел.

Несколько подробнее об этом написали в пресс-службе NASA. На сайте ведомства опубликован анонс мероприятия, на которое приглашаются СМИ. Событие с участием ТОП-менеджеров агентства пройдет 29 ноября в 14:00 по времени восточного побережья. Трансляция мероприятия пройдет в Facebook Live, Twitch TV, YouTube, Twitter и Periscope. «В соответствии с Директивой по космической политике-1, агентство проведет инновационное и устойчивое исследование Луны вместе с коммерческими и международными партнерами», - заявили в NASA.



 
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Наука
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 19:37

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