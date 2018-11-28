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С Ани Лорак сползло платье во время съёмок клипа

С Ани Лорак сползло платье во время съёмок клипа "Сон", едва не оставив её голой. Артистка успела поправить декольте, состроив гримасу.
С Ани Лорак сползло платье во время съёмок клипа

В своём Instagram Лорак показала фрагмент Stories своей коллеги, которая приоткрыла бэкстейдж клипа на новую песню "Сон". Вышедший хит очень понравился слушателям, которые связали его с расставанием певицы и её неверного мужа. Съёмочный павильон команда Лорак соорудила в виде крыши, на которой звезда будет петь в роскошном коктейльном платье. Привлекательную фигуру Лорак выделила с помощью экстремального декольте, которое пришлось поправлять, чтобы случайно не оголиться на камеру.

"Было очень интересно пообщаться со Светланой. Совсем скоро увидите результат моей работы над клипом", - подписала видео артистка.

Премьера "Сна" состоится 29 ноября. Помимо музыкальной деятельности, Лорак участвует в качестве наставницы в проекте "Голос".



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 19:00

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