АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые громкие и дорогостоящие разводы зарубежных знаменитостей
EUR 75.62 USD 66.78
Курс валют на 28.11.2018

Мария Порошина перед родами уехала из России

Знаменитая российская актриса Мария Порошина покинула Россию и отправилась готовиться к родам пятого ребенка в другую страну. Поклонники стали думать о местонахождении жилища кумира.
Мария Порошина перед родами уехала из России

Мария Порошина недавно объявила, что разводится со своим мужем российским актером Ильей Древновым. Скоро актриса станет мамой в пятый раз, отцом, ребенка является неизвестный мужчина, проживающий в другой стране. На последних сроках беременности актриса, по всей видимости, отправилась к нему. В своем аккаунте социальной сети Instagram она поделилась фотографией, где можно увидеть тыльную часть дома, а в окне видно, как Порошина занимается уборкой.

Читатели блога артистки тут же начали дискуссию, касательно страны, в которой их кумир находится. Среди всевозможных предположений, большинство юзеров пришли к выводу, что это Испания.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 19:16

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Мария Порошина перед родами уехала из России
Самые громкие и дорогостоящие разводы зарубежных
Уфологи назвали очередную дату конца света
С Ани Лорак сползло платье во время съёмок клипа
Наталья Штурм на пляже топлес показала пародию на
Максим Галкин опубликовал в Instagram видео, на
Ученые рассказали о потенциально опасной
"Честно, это фотошоп": Навка оправдалась за
Лариса Копенкина показала в Instagram наряженную
Семья Рапунцелей на проекте Дом-2 зарабатывает
Австралийский бык Никерс стал знаменитым из-за
Эксперты проекта «Трезвая Россия» назвали самые
Ученые: Фотосинтез появился на планете раньше,
Уральские купцы могли принести в Европу пандемию
Клава Кока заинтриговала фанатов в Instagram фото
Олег Кононов попросил закончить обсуждение темы
Apple увеличила скидку на смартфоны iPhone XS и
Ученые назвали алкогольные напитки, опасные для
Андрей Макаревич возобновил кулинарное шоу «Смак»
Серийное производство внедорожников проекта
Проглотившие детали LEGO педиатры проверили
Новый кроссовер Zotye Т700 появится в России к
Ольга Бузова опубликовала в Instagram видео со
Ученые сделали предметы невидимыми
Эксперты рассказали о главных симптомах высокого
Ксения Лаврова-Глинка в эфире "Судьба человека"
Ариана Гранде стала блондинкой
Бузова продолжает покорять мир, а Тарасов вовсю
Элтон Джон отменил концерт в США за 20 минут до
В Санкт-Петебурге установили размер минимальной
Просмотреть все новости