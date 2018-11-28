Мария Порошина перед родами уехала из России

Мария Порошина недавно объявила, что разводится со своим мужем российским актером Ильей Древновым. Скоро актриса станет мамой в пятый раз, отцом, ребенка является неизвестный мужчина, проживающий в другой стране. На последних сроках беременности актриса, по всей видимости, отправилась к нему. В своем аккаунте социальной сети Instagram она поделилась фотографией, где можно увидеть тыльную часть дома, а в окне видно, как Порошина занимается уборкой.Читатели блога артистки тут же начали дискуссию, касательно страны, в которой их кумир находится. Среди всевозможных предположений, большинство юзеров пришли к выводу, что это Испания.