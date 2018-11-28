"Честно, это фотошоп": Навка оправдалась за подозрение в пластике

Являясь лицом российской ювелирной компании, Навка показала подписчикам в соцсети наручные часы с изображением конька на циферблате. Для рекламы новой коллекции украшений спортсменка участвовала в фотосессии, где предстала в строгом белом костюме с зачёсанными назад волосами. Акцент пришёлся на крупные серьги и часы, а также на худое и идеально гладкое лицо модели.Не узнав кумира на снимке, подписчики забеспокоились, что Навка в столь молодом возрасте уже пошла на пластику. Комментаторы сравнили фигуристку с Екатериной Варнавой и с трудом узнали её из-за неестественной худобы и слишком идеальной кожи.Прочтя множество нелестных отзывов, звезда оправдалась, что на самом деле на фото была проведена ретушь, а черты лица изменил банальный фотошоп. Впрочем, большинству читателей портфолио всё-таки пришлось по нраву, а модницы стали узнавать, как можно приобрести часы.Напомним, что Навка окончила спортивную карьеру и катается на коньках лишь в ледовых шоу и постановках, пользующихся большой популярностью. Одна из них - "Руслан и Людмила", где фигуристка выступает совместно с Петром Чернышевым.