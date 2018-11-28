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"Честно, это фотошоп": Навка оправдалась за подозрение в пластике

Татьяна Навка оправдалась за подозрение в пластике лица, которую увидели поклонники на новом снимке в Instagram. Фигуристка созналась, что прибегла к фотошопу.
"Честно, это фотошоп": Навка оправдалась за подозрение в пластике

Являясь лицом российской ювелирной компании, Навка показала подписчикам в соцсети наручные часы с изображением конька на циферблате. Для рекламы новой коллекции украшений спортсменка участвовала в фотосессии, где предстала в строгом белом костюме с зачёсанными назад волосами. Акцент пришёлся на крупные серьги и часы, а также на худое и идеально гладкое лицо модели.

Не узнав кумира на снимке, подписчики забеспокоились, что Навка в столь молодом возрасте уже пошла на пластику. Комментаторы сравнили фигуристку с Екатериной Варнавой и с трудом узнали её из-за неестественной худобы и слишком идеальной кожи.

Прочтя множество нелестных отзывов, звезда оправдалась, что на самом деле на фото была проведена ретушь, а черты лица изменил банальный фотошоп. Впрочем, большинству читателей портфолио всё-таки пришлось по нраву, а модницы стали узнавать, как можно приобрести часы.

Напомним, что Навка окончила спортивную карьеру и катается на коньках лишь в ледовых шоу и постановках, пользующихся большой популярностью. Одна из них - "Руслан и Людмила", где фигуристка выступает совместно с Петром Чернышевым.



 
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ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 18:43

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