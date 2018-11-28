Лариса Копенкина показала в Instagram наряженную елку
Бывшая жена российского певца Прхора Шаляпина бизнесвумен Лариса Копенкина показала в своем блоге Instagram фото, где стоит рядом с только что наряженной елкой. В сети ее часто критикуют за образ жизни.
Многие звезды шоу-бизнеса уже успели нарядить праздничное дерево, несмотря на то, что на улице только ноябрь. Бизнесвумен Лариса Копенкина также поспешила похвастаться результатом в своем блоге социальной сети Instagram. Она опубликовала пост, где можно увидеть елку, украшенную белыми шарами, а яркости ей добавляет гирлянда, светящаяся голубыми огнями. Под публикацией Копенкина рекомендует всем, кто будет наряжать ель в своем доме, делать это только с хорошим расположением духа и с большой радостью.
Критики обвиняют Ларису Копенкину в неподобающем поведении, но она не обращает на это внимание и живет в свое удовольствие. Довольно часто экс- избранница певца делится с публикой своей мудростью и жизненным опытом.
Многие звезды шоу-бизнеса уже успели нарядить праздничное дерево, несмотря на то, что на улице только ноябрь. Бизнесвумен Лариса Копенкина также поспешила похвастаться результатом в своем блоге социальной сети Instagram. Она опубликовала пост, где можно увидеть елку, украшенную белыми шарами, а яркости ей добавляет гирлянда, светящаяся голубыми огнями. Под публикацией Копенкина рекомендует всем, кто будет наряжать ель в своем доме, делать это только с хорошим расположением духа и с большой радостью.
Критики обвиняют Ларису Копенкину в неподобающем поведении, но она не обращает на это внимание и живет в свое удовольствие. Довольно часто экс- избранница певца делится с публикой своей мудростью и жизненным опытом.