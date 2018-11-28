Уральские купцы могли принести в Европу пандемию средневековой чумы





Университет Осло в Норвегии занялся изучением ДНК средневековой чумной палочки, сопоставляя находки с арабскими историческими хрониками. Борис Шмид и его коллеги полагают, что смертельную болезнь быстро распространить по всей Европе могли не только крысы, но и торговцы пушниной, которые везли товары из Зауралья и Приуралья. Чума в XIV веке началась в Болгаре и Новгороде, однако мутации бактерии учёные находят и в останках погибших от заразы европейцев в Дании."Чёрная смерть" унесла третью часть жителей Европы. Штаммы чумы были разными, но в основе лежит одна и та же палочка Yersinia pestis. Из записей купцов и историков исследователи сопоставили вспышку эпидемии в 1330-1340 годах с налаживанием торговли между восточными землями Золотой Орды, Крымом, Болгаром и русскими княжествами.По этому пути с Урала пушнина проходила через итальянские республики и оказывалась на Западе. Переносчиками же пандемии выступали сами купцы, их партнёры и клиенты. О выводах норвежских генетиков сообщило научное издание PNAS.