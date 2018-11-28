АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые громкие и дорогостоящие разводы зарубежных знаменитостей
EUR 75.62 USD 66.78
Курс валют на 28.11.2018

Уральские купцы могли принести в Европу пандемию средневековой чумы

Уральские и азиатские купцы могли принести в Европу пандемию средневековой чумы, считают генетики. Болезнь мигрировала по торговым путям от Золотой Орды и русских княжеств до западных земель.
Уральские купцы могли принести в Европу пандемию средневековой чумы

Университет Осло в Норвегии занялся изучением ДНК средневековой чумной палочки, сопоставляя находки с арабскими историческими хрониками. Борис Шмид и его коллеги полагают, что смертельную болезнь быстро распространить по всей Европе могли не только крысы, но и торговцы пушниной, которые везли товары из Зауралья и Приуралья. Чума в XIV веке началась в Болгаре и Новгороде, однако мутации бактерии учёные находят и в останках погибших от заразы европейцев в Дании.

"Чёрная смерть" унесла третью часть жителей Европы. Штаммы чумы были разными, но в основе лежит одна и та же палочка Yersinia pestis. Из записей купцов и историков исследователи сопоставили вспышку эпидемии в 1330-1340 годах с налаживанием торговли между восточными землями Золотой Орды, Крымом, Болгаром и русскими княжествами.

По этому пути с Урала пушнина проходила через итальянские республики и оказывалась на Западе. Переносчиками же пандемии выступали сами купцы, их партнёры и клиенты. О выводах норвежских генетиков сообщило научное издание PNAS.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 18:06

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Мария Порошина перед родами уехала из России
Самые громкие и дорогостоящие разводы зарубежных
Уфологи назвали очередную дату конца света
С Ани Лорак сползло платье во время съёмок клипа
Наталья Штурм на пляже топлес показала пародию на
Максим Галкин опубликовал в Instagram видео, на
Ученые рассказали о потенциально опасной
"Честно, это фотошоп": Навка оправдалась за
Лариса Копенкина показала в Instagram наряженную
Семья Рапунцелей на проекте Дом-2 зарабатывает
Австралийский бык Никерс стал знаменитым из-за
Эксперты проекта «Трезвая Россия» назвали самые
Ученые: Фотосинтез появился на планете раньше,
Уральские купцы могли принести в Европу пандемию
Клава Кока заинтриговала фанатов в Instagram фото
Олег Кононов попросил закончить обсуждение темы
Apple увеличила скидку на смартфоны iPhone XS и
Ученые назвали алкогольные напитки, опасные для
Андрей Макаревич возобновил кулинарное шоу «Смак»
Серийное производство внедорожников проекта
Проглотившие детали LEGO педиатры проверили
Новый кроссовер Zotye Т700 появится в России к
Ольга Бузова опубликовала в Instagram видео со
Ученые сделали предметы невидимыми
Эксперты рассказали о главных симптомах высокого
Ксения Лаврова-Глинка в эфире "Судьба человека"
Ариана Гранде стала блондинкой
Бузова продолжает покорять мир, а Тарасов вовсю
Элтон Джон отменил концерт в США за 20 минут до
В Санкт-Петебурге установили размер минимальной
Просмотреть все новости