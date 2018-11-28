Эксперты проекта «Трезвая Россия» назвали самые «пьющие» страны Европы





Первое место рейтинга заняла Эстония, в которой, в среднем, каждый человек за год выпивает 15,35 литра спирта. Второе место досталось еще одному прибалтийскому государству Литве с показателем 13,61 литра, а третье Чехии (немногим меньше 13 литров).Составители рейтинга отметили, что меньше всего спиртного употребляют греки, итальянцы и шведы. Показатели стран 6,52, 7,08 и 7,18 литра соответственно.Эксперты заявили, что в своем исследовании руководствовались открытой в общем доступе информацией, показателями статистики, а также данными Всемирной организации здравоохранения.Что касается смертельных случаев от употребления алкоголя, то больше всего их зафиксировано в Словении (13 случаев на 100 тысяч человек), Дании (12 на 100 тысяч) и Латвии (9 на 100 тысяч). Обратные показатели зафиксированы в Греции, Италии и на Мальте по одному случаю на 100 тысяч человек.До этого в «Трезвой России» заявили, что самым непьющим субъектом федерации является Чечня.