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Австралийский бык Никерс стал знаменитым из-за своих огромных размеров

Австралийского огромного быка Никерс не стали «забивать» на скотобойне. Он стал знаменитым за счёт больших размеров.

Австралийский бык Никерс стал знаменитым из-за своих огромных размеров


Речь идёт о быке, который принадлежит к голштино-фризской породы. Кастрированное животное имеет вес в 1,4 т. При этом рост быка составляет 1,94 м. Никерсу уже исполнилось 7 лет. Он произрастал на ферме, в окрестностях штата Западная Австралия. Быка считают крупнейшим в государстве. Владелец животного фермер Джефф Пирсон, пробовал осенью продать Никерса в рамках аукциона. Однако скотобойни отказывались его брать. Они боялись, что справиться с таким большим животным им будет не под силу.

По словам Пирсонва, он взял вола, когда ему исполнился год. Бык ему нужен был, чтобы тот помогал в контроле стада. Сейчас Никерс проживает поблизости озера Престон на пастбище. Фермер не хочет убивать животное, пока оно не состариться.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:27

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