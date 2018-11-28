Австралийский бык Никерс стал знаменитым из-за своих огромных размеров





Речь идёт о быке, который принадлежит к голштино-фризской породы. Кастрированное животное имеет вес в 1,4 т. При этом рост быка составляет 1,94 м. Никерсу уже исполнилось 7 лет. Он произрастал на ферме, в окрестностях штата Западная Австралия. Быка считают крупнейшим в государстве. Владелец животного фермер Джефф Пирсон, пробовал осенью продать Никерса в рамках аукциона. Однако скотобойни отказывались его брать. Они боялись, что справиться с таким большим животным им будет не под силу.По словам Пирсонва, он взял вола, когда ему исполнился год. Бык ему нужен был, чтобы тот помогал в контроле стада. Сейчас Никерс проживает поблизости озера Престон на пастбище. Фермер не хочет убивать животное, пока оно не состариться.