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Самые громкие и дорогостоящие разводы зарубежных знаменитостей
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Самые громкие и дорогостоящие разводы зарубежных знаменитостей

Расторжение брака – далеко не самый приятный процесс, особенно когда бывшим влюблённым предстоит делить десятки миллионов долларов. В данной подборке речь пойдёт о самых громких и дорогостоящих разводах зарубежных знаменитостей.

Брюс Уиллис и Деми Мур
Самые громкие и дорогостоящие разводы зарубежных знаменитостей

Прожив в браке 13 лет и воспитав троих дочерей, в начале нового миллениума кинозвёзды решили разорвать супружеские отношения, и даже «крепкому орешку» Брюсу Уиллису не удалось уберечь семью от гибели.
Самые громкие и дорогостоящие разводы зарубежных знаменитостей

При разводе пара делить имущество не стала. Актёр поступил благородно, оставив всё нажитое имущество своим наследницам.

Эштон Кутчер и Деми Мур
Самые громкие и дорогостоящие разводы зарубежных знаменитостей

Третий брак киноактрисы потерпел крах спустя шесть лет после заключения. Выйдя замуж за Эштона Кутчера, младшего её на 15 лет, Деми Мур обрела вторую молодость. Супруг казался нежным и любящим, пока в один из не очень прекрасных дней актриса не узнала об изменах «заботливого» мужа с более молодыми любовницами.
Самые громкие и дорогостоящие разводы зарубежных знаменитостей

Обманутая артистка озвучила для предавшего её мужа грандиозный размер отступных – свыше $300 000 000.

Теа Леони и Дэвид Духовны
Самые громкие и дорогостоящие разводы зарубежных знаменитостей

Пара узаконила свои отношения в мае 1997 года – спустя два месяца после знакомства. В браке на свет появилось двое детей – дочь и сын. Когда второму ребёнку было 5 лет, актёры решили развестись. По словам актрисы, причиной расставания является гиперсексуальность супруга.
Самые громкие и дорогостоящие разводы зарубежных знаменитостей

Развод оказался чрезмерно «жарким». Бывшие влюблённые делили буквально всё, что нажили за 10 лет брака, – от вещей до детей. Дэвид Духовны держался спокойно, все вопросы доверив адвокату, чего нельзя сказать о Теа Леони – она пыталась получить как можно больше, мотивируя это необходимостью содержать детей.

Марк Энтони и Дженнифер Лопес
Самые громкие и дорогостоящие разводы зарубежных знаменитостей

Казалось, эта пара просто создана друг для друга. Плодом любви музыкальных исполнителей стало появление на свет в феврале 2008 года двойняшек Эмми и Макса. Однако уже в 2011 году знаменитости сообщили общественности, что разводятся. В браке звёзды прожили 7 лет, ещё 3 года продолжался процесс расторжения их брака.
Самые громкие и дорогостоящие разводы зарубежных знаменитостей

Теперь бывшие супруги, вспоминая о том периоде, отмечают, что решение расстаться далось им крайне тяжело. Однако до сих пор ни Марк Энтони, ни Дженнифер Лопес не раскрыли причин разрыва отношений. Раздел имущества артистов мало тогда беспокоил, поскольку они были сосредоточены на том, что важнее денег – на своих детях, а точнее на опеке над ними.

Сил и Хайди Клум
Самые громкие и дорогостоящие разводы зарубежных знаменитостей

В самом начале отношений с музыкантом супермодель узнала о своей беременности от на тот момент уже экс-супруга, парикмахера Рика Пипино, но это обстоятельство не стало преградой для их любви. Семейный союз знаменитости заключили в 2005 году, после того как актриса родила. Певец официально признал девочку своей дочерью, дав ей собственную фамилию.
Самые громкие и дорогостоящие разводы зарубежных знаменитостей

В браке на свет появилось ещё трое детей. Но в начале 2012 года пара объявила о расставании, и после этого Сил стал обвинять бывшую избранницу в обманах и неверности. В результате развода Хайди Клум отсудила у бывшего мужа $53 000 000.

Дина Руис и Клинт Иствуд
Самые громкие и дорогостоящие разводы зарубежных знаменитостей

Киножурналистка и актёр узаконили отношения в 1996 году. В браке на свет появилась девочка, которая для Клинта Иствуда стала седьмым ребёнком – шестерых детей от него родили предыдущие избранницы.
Самые громкие и дорогостоящие разводы зарубежных знаменитостей

По слухам, трещина в отношениях знаменитостей появилась в 2012 году, когда между супругами начались разногласия и скандалы. У Дины Руис, чувствовавшей со стороны мужа холод, развилась тяжёлая депрессия, однако хеппи-энда и выздоровления не случилось, и летом 2013 года 83-летний актёр и 48-летняя телеведущая объявили о разводе. Согласно данным зарубежных массмедиа, расставание супругов произошло из-за нового увлечения Клинта Иствуда – некой Эрикой Фишер, которой на тот момент было 42 года.

Кэти Холмс и Том Круз
Самые громкие и дорогостоящие разводы зарубежных знаменитостей

Актёры зарегистрировали брак в 2006 году, через несколько месяцев после рождения у них дочери Сури. Однако спустя 6 лет семейная идиллия рухнула – как оказалось, Том Круз не стал изменять своей привычке разводиться с идеальными женщинами.
Самые громкие и дорогостоящие разводы зарубежных знаменитостей

Причин расставания артисты не называют до сих пор. Кэти Холмс через суд добилась единоправной опеки над Сури, а Том Круз каждый месяц выплачивает алименты в размере $ 33 000.

Венсан Кассель и Моника Беллуччи
Самые громкие и дорогостоящие разводы зарубежных знаменитостей

Знакомство киноактёров состоялось во время съёмок киноленты «Квартира» в 1996 году. Их семейный союз не ознаменовался ни сплетнями, ни скандалами, ни изменами. Казалось, супруги являются воплощением традиционных семейных ценностей.
Самые громкие и дорогостоящие разводы зарубежных знаменитостей

Однако в 2013 году звёзды объявили о разводе, а Моника Беллуччи сообщила, что всё это время она и Венсан Кассель жили «как друзья».

Мария Шрайвер и Арнольд Шварценеггер
Самые громкие и дорогостоящие разводы зарубежных знаменитостей

Журналистка, являющаяся племянницей 35-го президента США Джона Кеннеди, Мария Шрайвер и американский актёр и культурист Арнольд Шварценеггер поженились в апреле 1986 года. Однако даже получив статус семьянина, кинозвезда не стал оставлять привычку флиртовать сразу с несколькими дамами. Несмотря на появление в браке четверых детей, супруг не хранил верность своей жене.
Самые громкие и дорогостоящие разводы зарубежных знаменитостей

В мае 2011 года, спустя полмесяца после 25-й годовщины свадьбы, знаменитости объявили о разводе. Согласно слухам, Мария Шрайвер требовала от мужа $ 400 000 000 отступных.



 
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ШоуБиз / Авторские новости
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 19:14

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