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Apple увеличила скидку на смартфоны iPhone XS и XR по Trade-in на 100 долларов

Американский гигант Apple не скрывает недовольства нынешним объемом продаж новых смартфонов. В связи с этим, крупная компания объявила о повышении ставки по системе trade-in на американском рынке на 100 долларов.

Таким образом, потенциальные покупатели флагманских моделей смартфонов iPhone XS или XR смогут приобрести их на 300 долларов дешевле. В свою очередь, для покупки вышеуказанных девайсов можно также сдавать устаревшие модификации смартфонов iPhone 6 и 6 Plus, которые оцениваются в 150 долларов. Достичь максимальную скидку по системе trade-in возможно в том случае, если осуществить обмен iPhone 7 Plus и iPhone 8 на новую модель гаджета.

Apple увеличила скидку на смартфоны iPhone XS и XR по Trade-in на 100 долларов


Несмотря на то, что представители американского бренда не раскрывают причины введения таких внушительных скидок, однако эксперты связывают данные действия исключительно с необходимостью повлиять на уровень продаж новых смартфонов. Не исключено, что в дальнейшем аналогичные условия по обмену устаревших девайсов можно будет применить и в остальных крупных государствах, где продаются новые модели iPhone XS и iPhone XR. По поводу российского рынка никаких данных пока не приводится.



 
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Добавил: Иванов Максим Сегодня, 17:47

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