Ученые назвали алкогольные напитки, опасные для диабетиков





Эксперты отмечают, что не во всех случаях низкое содержание сахара в спиртных напитках может быть безопасно для больных диабетом. В большинстве своем это может говорить о крепости напитка. Диабетикам стоит полностью исключить из рациона употребление эля, сидра и пива. Даже пол-литра напитка могут причинить серьезный вред организму. Также следует с осторожностью подходить к слабоалкогольным напиткам, поскольку в них много рафинада. Это же касается и вина, в особенности хереса, от употребления которого медики предостерегают диабетиков. Также в список попали и разнообразные ликеры.