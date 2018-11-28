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Ученые назвали алкогольные напитки, опасные для диабетиков

Иностранные ученые составили список из пяти алкогольных напитков, которые опасны для диабетиков. При употреблении некоторых видов алкоголя в организме может резко снизиться уровень сахара, что очень опасно при сахарном диабете второго типа, когда организм не может самостоятельно контролировать количество глюкозы в крови.

Ученые назвали алкогольные напитки, опасные для диабетиков


Эксперты отмечают, что не во всех случаях низкое содержание сахара в спиртных напитках может быть безопасно для больных диабетом. В большинстве своем это может говорить о крепости напитка. Диабетикам стоит полностью исключить из рациона употребление эля, сидра и пива. Даже пол-литра напитка могут причинить серьезный вред организму. Также следует с осторожностью подходить к слабоалкогольным напиткам, поскольку в них много рафинада. Это же касается и вина, в особенности хереса, от употребления которого медики предостерегают диабетиков. Также в список попали и разнообразные ликеры.



 
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Наука
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 17:34

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