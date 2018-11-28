Андрей Макаревич возобновил кулинарное шоу «Смак» на платформе YouТube
Андрей Макаревич ранее был ведущим популярного кулинарного шоу «Смак». Однако он решил возобновить программу, которая будет транслироваться на платформе YouTube.
Андрей Вадимович напомнил зрителям, что кулинарное телешоу «Смак» в первый раз появилось на телеэкранах двадцать пять лет назад. Ведущий пригласил в студию Ивана Урганта, с которым они совместно занялись приготовлением салата по-грузински и макарон под соусом «карузо». Андрей Макаревич подчеркнул, что первая серия программы транслировалась в прямом эфире, при этом последующие выпуски шоу будут представлены в записи. Однако, если зритель останется довольным форматом общения, ведущий сделает прямые трансляции.
Ранее в «Dni24» сообщалось, что Никита Пресняков рассказал поклонникам, что его жена Алёна Краснова прекрасно готовит.
Андрей Вадимович напомнил зрителям, что кулинарное телешоу «Смак» в первый раз появилось на телеэкранах двадцать пять лет назад. Ведущий пригласил в студию Ивана Урганта, с которым они совместно занялись приготовлением салата по-грузински и макарон под соусом «карузо». Андрей Макаревич подчеркнул, что первая серия программы транслировалась в прямом эфире, при этом последующие выпуски шоу будут представлены в записи. Однако, если зритель останется довольным форматом общения, ведущий сделает прямые трансляции.
Ранее в «Dni24» сообщалось, что Никита Пресняков рассказал поклонникам, что его жена Алёна Краснова прекрасно готовит.