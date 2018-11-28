Серийное производство внедорожников проекта «Кортеж» начнут в 2020 году





Вместе с тем опытные специалисты и разработчики из отечественного ФГУП «НАМИ» в настоящее время трудятся над новыми прототипами внедорожников, которые бы в дальнейшем могли получить серийную версию и появиться в продаже в России. Предполагается, что уже в начале 2019 года будут объявлены несколько концептуальных новинок, которые на рынке выпустят под новым брендом Aurus Komendant.Уточняется также, что глава компании Sollers Вадим Швецов указала, что приобрести новый отечественный внедорожник станет возможным лишь к 2020 году, тогда как до этого времени специалисты займутся выполнением полученных предварительных заказов на сборку автомобилей. Несмотря на то, что первоначально проект «Кортеж» предполагался как автопарк для первых лиц государства, однако позже авторами было предложено выпустить серийную машин для гражданского пользования и открытых продаж. Стоимость новейшего внедорожника российского производства до сих пор держится в тайне от прессы.