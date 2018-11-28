Ученые сделали предметы невидимыми





Существует несколько видов маскировки: квантовая, термодинамическая, акустическая. Но ученые работали с электромагнитной. Они помещали разные предметы внутрь и они пропадали с поля зрения человека. Также в планах поместить несколько изотопных и гомогенных материалов, но система сможет работать только с объектами, длина которых не превышает волну.Авторы разработки отметили, невидимый предмет не будет обременен какими-либо ограничениями и сможет свободно двигаться в пространстве. В будущем новая технология может помочь в развитии биоинженерии.