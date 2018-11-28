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Ученые сделали предметы невидимыми

Испанские ученые нашли способ, позволяющий делать различные предметы невидимыми. Чтобы сделать объект незаметным для человеческого глаза они воспользовались методом плазмонной маскировки.
Ученые сделали предметы невидимыми

Существует несколько видов маскировки: квантовая, термодинамическая, акустическая. Но ученые работали с электромагнитной. Они помещали разные предметы внутрь и они пропадали с поля зрения человека. Также в планах поместить несколько изотопных и гомогенных материалов, но система сможет работать только с объектами, длина которых не превышает волну.

Авторы разработки отметили, невидимый предмет не будет обременен какими-либо ограничениями и сможет свободно двигаться в пространстве. В будущем новая технология может помочь в развитии биоинженерии.



 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 16:52

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