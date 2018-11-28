Бузова продолжает покорять мир, а Тарасов вовсю теряет поклонников

«Тарасов сейчас точно кусает локти!» - пишут в Сети.





После развода с Дмитрием Тарасовым Ольга Бузова неоднократно заявляла журналистам и своим поклонникам, что она сильно подавлена и не знает, сможет ли хоть когда-то еще подпустить к себе так близко мужчину. Впрочем, время все расставило по своим местам.В итоге сложилась следующая ситуация: Ольга на сегодняшний день вовсю продолжает покорять музыкальный Олимп и этот мир, а ее планы можно с уверенность назвать «наполеоновскими, а Дмитрий же уверенно лишается ранее преданных поклонников.Многих фанатов Бузовой, как выяснилось, очень обижает то, что в своих интервью Тарасов постоянно нелицеприятно отзывается о своей второй бывшей супруге, причем, делает это спортсмен даже тогда, когда репортеры одновременно общаются с футболистом и его нынешней супругой Анастасией Костенко.В свою очередь поющая телеведущая всегда высказывалась в адрес полузащитника футбольного клуба «Локомотив» весьма корректно, хоть никогда и не пыталась скрывать того, что он сделал ей очень больно и растоптал ее сердце и гордость, выбрав молодую девушку, с которой, по слухам, даже изменял ей.В конечном счете, брак Бузовой и Тарасова закончился тем, что на данный момент в выигрыше продолжает оставаться Ольга, а не Дмитрий, несмотря даже на то, что телеведущей «Дома-2» ничего не досталось после расставания. Ведь об Оле сейчас говорят буквально повсюду, а Дима продолжает лишаться сотни поклонников.