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Эксперты рассказали о главных симптомах высокого давления

Эксперты медицинской сферы рассказали о главных симптомах, которые указывают на высокое кровяное давление и их игнорирование может привести к фатальным последствиям. Одним из них является кровотечение.

Эксперты рассказали о главных симптомах высокого давления


Так, кровь в моче может образовываться из-за высокого давления в почках, что является признаком большого числа заболеваний. Кроме того, это может быть признаком инфекции в мочевыводящих путях, увеличенной простаты или камней в почках.

Носовое кровотечение наступает в случае повреждения хрупких кровеносных сосудов, которые проходят через прокладку носа. При высоком давлении стенки сосудов могут разрушится, что приведет к самопроизвольному кровотечению. Ученые отмечают, что риск носового кровотечения выше на 55-80% у пациентов с артериальной гипертензией, чем у людей с нормальным давлением.

Наконец на проблемы с давлением могут указывать и сгустки крови. Они могут повредить сосуды, которые доставляли кровь к сетчатке глаза, что приводит к ретинопатии. Все это может привести к кровотечении в глазах, а позже к размытому зрению и полной слепоте.



 
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 16:46

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