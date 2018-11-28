Эксперты рассказали о главных симптомах высокого давления





Так, кровь в моче может образовываться из-за высокого давления в почках, что является признаком большого числа заболеваний. Кроме того, это может быть признаком инфекции в мочевыводящих путях, увеличенной простаты или камней в почках.Носовое кровотечение наступает в случае повреждения хрупких кровеносных сосудов, которые проходят через прокладку носа. При высоком давлении стенки сосудов могут разрушится, что приведет к самопроизвольному кровотечению. Ученые отмечают, что риск носового кровотечения выше на 55-80% у пациентов с артериальной гипертензией, чем у людей с нормальным давлением.Наконец на проблемы с давлением могут указывать и сгустки крови. Они могут повредить сосуды, которые доставляли кровь к сетчатке глаза, что приводит к ретинопатии. Все это может привести к кровотечении в глазах, а позже к размытому зрению и полной слепоте.