Ксения Лаврова-Глинка в эфире "Судьба человека" рассказала, как пережила развод и встретила новую любовь
Известная российская актриса Ксения Лаврова-Глинка приняла участие в съемках программы «Судьба человека», где ведущему Борису Корчевникову рассказала, как пережила сложный развод с бизнесменом Сергеем Глинка. И познакомилась со своим вторым мужем Дмитрием Готсдинер.
В возрасте 16 лет Ксения Лаврова-Глинка поступила в школу-студию МХАТ, где ее учителем стал легендарный российский актер Олег Табаков. По ее словам это было очень волнительно, так как был жесткий отбор, и она не могла себе позволить подвести отца. С первым мужем Сергеем Глинка актриса прожила около 12 лет и родила ему двоих детей. Статус супруга Лаврова-Глинка не афишировала и вела себя ровно, чтобы не провоцировать зависть у коллег. Также артистка за всю совместную жизнь так и не узнала, чем именно занимается ее любимый супруг. В 2011 году пара развелась, но сохранила между собой дружеские отношения. Также актриса рассказала, что справляться со сложностями во время бракоразводного процесса ей помогала ее подруга российская актриса Марина Голуб. К сожалению, вскоре после этого ее не стало, но звезда сериала «Склифосовский» по сей день не верит, что ее лучшей подруги больше нет.
Со своим вторым мужем актером Дмитрием Готсдинер Ксения Лаврова-Глинка познакомилась еще, будучи в браке. По ее словам, очень трудно было решиться рассказать нынешнему супругу о чувствах. Несмотря на попытки бизнесмена удержать жену в семье, судьба все решила за всех. И теперь актриса уже десятый год находится в браке со вторым ее супругом, а не так давно она родила общего с Готсдинером ребенка.
В возрасте 16 лет Ксения Лаврова-Глинка поступила в школу-студию МХАТ, где ее учителем стал легендарный российский актер Олег Табаков. По ее словам это было очень волнительно, так как был жесткий отбор, и она не могла себе позволить подвести отца. С первым мужем Сергеем Глинка актриса прожила около 12 лет и родила ему двоих детей. Статус супруга Лаврова-Глинка не афишировала и вела себя ровно, чтобы не провоцировать зависть у коллег. Также артистка за всю совместную жизнь так и не узнала, чем именно занимается ее любимый супруг. В 2011 году пара развелась, но сохранила между собой дружеские отношения. Также актриса рассказала, что справляться со сложностями во время бракоразводного процесса ей помогала ее подруга российская актриса Марина Голуб. К сожалению, вскоре после этого ее не стало, но звезда сериала «Склифосовский» по сей день не верит, что ее лучшей подруги больше нет.
Со своим вторым мужем актером Дмитрием Готсдинер Ксения Лаврова-Глинка познакомилась еще, будучи в браке. По ее словам, очень трудно было решиться рассказать нынешнему супругу о чувствах. Несмотря на попытки бизнесмена удержать жену в семье, судьба все решила за всех. И теперь актриса уже десятый год находится в браке со вторым ее супругом, а не так давно она родила общего с Готсдинером ребенка.