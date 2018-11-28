Ксения Лаврова-Глинка в эфире "Судьба человека" рассказала, как пережила развод и встретила новую любовь

В возрасте 16 лет Ксения Лаврова-Глинка поступила в школу-студию МХАТ, где ее учителем стал легендарный российский актер Олег Табаков. По ее словам это было очень волнительно, так как был жесткий отбор, и она не могла себе позволить подвести отца. С первым мужем Сергеем Глинка актриса прожила около 12 лет и родила ему двоих детей. Статус супруга Лаврова-Глинка не афишировала и вела себя ровно, чтобы не провоцировать зависть у коллег. Также артистка за всю совместную жизнь так и не узнала, чем именно занимается ее любимый супруг. В 2011 году пара развелась, но сохранила между собой дружеские отношения. Также актриса рассказала, что справляться со сложностями во время бракоразводного процесса ей помогала ее подруга российская актриса Марина Голуб. К сожалению, вскоре после этого ее не стало, но звезда сериала «Склифосовский» по сей день не верит, что ее лучшей подруги больше нет.