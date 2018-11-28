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Элтон Джон отменил концерт в США за 20 минут до начала из-за болезни

Элтон Джон отменил концерт в США за 20 минут до начала из-за ушной инфекции. Музыкант продолжит прощальный тур, когда врач разрешит ему выступать.
Элтон Джон отменил концерт в США за 20 минут до начала из-за болезни

Элтону Джону пришлось перенести несколько концертов во Флориде в связи с сильным воспалением уха. 27 ноября площадка Эмвей-центр в городе Орландо предупредила в Twitter слушателей, которым придётся прийти на выступление позже. Как выяснилось, до последнего певец не был уверен, выйдет ли на сцену, и всего за 20 минут решил отменить шоу.

28 ноября в городе Тампа на Амали-арене также должен был состояться концерт, однако лечащий врач предписал артисту покой. Новые даты выступлений пресс-служба звезды сообщит в ближайшее время.

Напомним, что 71-летний Элтон Джон устроил 3-летний тур по 5 континентам в связи с прекращением музыкальной деятельности. Yellow Brick Street начался 8 сентября и закончится в 2021 году, когда артист даст всего 300 концертов. Певец хочет посвятить всё своё время воспитанию сыновей 8 и 10 лет.

Работать над новыми песнями Джон также не прекратит, поскольку хочет "уйти с огоньком". Успехи в музыке за 50-летнюю карьеру принесли звезде "Оскар", звание рыцаря Британии и место в Зале славы рок-н-ролла.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 16:11

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