Элтон Джон отменил концерт в США за 20 минут до начала из-за болезни

Элтону Джону пришлось перенести несколько концертов во Флориде в связи с сильным воспалением уха. 27 ноября площадка Эмвей-центр в городе Орландо предупредила в Twitter слушателей, которым придётся прийти на выступление позже. Как выяснилось, до последнего певец не был уверен, выйдет ли на сцену, и всего за 20 минут решил отменить шоу.28 ноября в городе Тампа на Амали-арене также должен был состояться концерт, однако лечащий врач предписал артисту покой. Новые даты выступлений пресс-служба звезды сообщит в ближайшее время.Напомним, что 71-летний Элтон Джон устроил 3-летний тур по 5 континентам в связи с прекращением музыкальной деятельности. Yellow Brick Street начался 8 сентября и закончится в 2021 году, когда артист даст всего 300 концертов. Певец хочет посвятить всё своё время воспитанию сыновей 8 и 10 лет.Работать над новыми песнями Джон также не прекратит, поскольку хочет "уйти с огоньком". Успехи в музыке за 50-летнюю карьеру принесли звезде "Оскар", звание рыцаря Британии и место в Зале славы рок-н-ролла.