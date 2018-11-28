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Анна Семенович снялась в новогодней фотосессии с двумя поросятами

Анна Семенович опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram новый ролик, снятый во время новогодней фотосессии. Знаменитость сфотографировалась с двумя поросятами в постели и передала привет всем верным фанатам.
Анна Семенович снялась в новогодней фотосессии с двумя поросятами

Анна Семенович решила поделиться с подписчиками рабочими моментами и показала новый ролик. В нём звезда призналась, у неё замечательная работа, которую она очень любит. Одним из преимуществ профессии актрисы является необходимость постоянно играть различные роли и участвовать в необычных сценах. Телеведущей на этот раз пришлось сниматься с двумя поросятами, так как приближается год свиньи. Певица пошутила, что она рада, когда к ней в постель попадают такие милые хрюшки, хотя иногда там оказываются и козлики, с чем приходится мириться, куда же без них. В конце ролика экс-участница группы "Блестящие" пожелала всем радости, любви и счастья.

Пользователи Сети с позитивом отнеслись к публикации, оценив, как настроение кумира, так и юмор. Они поблагодарили хозяйку аккаунта за пост, поставив ему немало отметок "Мне нравится". Кроме того, актриса получила множество комплиментов и признаний в любви.



 
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ШоуБиз / Другое
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 15:47

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