Концерт Ольги Бузовой в Майами отменили из-за нераспроданных билетов
С тех пор как пользователи узнали о намечающемся концерте Ольги Бузовой в Майами, в ее адрес поступило немало критических замечаний, в том числе и сомнения в реальности предполагаемого мероприятия. В этот раз хейтеры оказались правы – концерт звезды отменили ввиду отсутствия спроса на билеты.
Как оказалось, на 29 ноября у Ольги Бузовой был запланирован концерт в одном из клубов Майами, но желающих купить билеты на это мероприятие оказалось всего семеро.
Провал певицы, не одаренной особым вокальным талантом был вполне предсказуем, и после того как билеты оказались не востребованы, администраторы Бузовой принялись «подчищать» Сеть от каких-либо упоминаний о предполагаемом выступлении Ольги.
Теперь злопыхатели ехидно усмехаются и предвкушают провал Ольги Бузовой в Санкт-Петербурге, куда она тоже намерена привезти свое шоу «Принимай меня».
Как оказалось, на 29 ноября у Ольги Бузовой был запланирован концерт в одном из клубов Майами, но желающих купить билеты на это мероприятие оказалось всего семеро.
Провал певицы, не одаренной особым вокальным талантом был вполне предсказуем, и после того как билеты оказались не востребованы, администраторы Бузовой принялись «подчищать» Сеть от каких-либо упоминаний о предполагаемом выступлении Ольги.
Теперь злопыхатели ехидно усмехаются и предвкушают провал Ольги Бузовой в Санкт-Петербурге, куда она тоже намерена привезти свое шоу «Принимай меня».