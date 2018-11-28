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Концерт Ольги Бузовой в Майами отменили из-за нераспроданных билетов

С тех пор как пользователи узнали о намечающемся концерте Ольги Бузовой в Майами, в ее адрес поступило немало критических замечаний, в том числе и сомнения в реальности предполагаемого мероприятия. В этот раз хейтеры оказались правы – концерт звезды отменили ввиду отсутствия спроса на билеты.

Как оказалось, на 29 ноября у Ольги Бузовой был запланирован концерт в одном из клубов Майами, но желающих купить билеты на это мероприятие оказалось всего семеро.

Концерт Ольги Бузовой в Майами отменили из-за нераспроданных билетов

Провал певицы, не одаренной особым вокальным талантом был вполне предсказуем, и после того как билеты оказались не востребованы, администраторы Бузовой принялись «подчищать» Сеть от каких-либо упоминаний о предполагаемом выступлении Ольги.

Концерт Ольги Бузовой в Майами отменили из-за нераспроданных билетов

Теперь злопыхатели ехидно усмехаются и предвкушают провал Ольги Бузовой в Санкт-Петербурге, куда она тоже намерена привезти свое шоу «Принимай меня».



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:49

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