Концерт Ольги Бузовой в Майами отменили из-за нераспроданных билетов





Как оказалось, на 29 ноября у Ольги Бузовой был запланирован концерт в одном из клубов Майами, но желающих купить билеты на это мероприятие оказалось всего семеро.Провал певицы, не одаренной особым вокальным талантом был вполне предсказуем, и после того как билеты оказались не востребованы, администраторы Бузовой принялись «подчищать» Сеть от каких-либо упоминаний о предполагаемом выступлении Ольги.Теперь злопыхатели ехидно усмехаются и предвкушают провал Ольги Бузовой в Санкт-Петербурге, куда она тоже намерена привезти свое шоу «Принимай меня».