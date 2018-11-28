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Ариана Гранде стала блондинкой

Накануне Американская известная исполнительница песен Ариана Гранде сообщила, что начались съемки клипа на ее новую композицию Thank U Next. Ради ролика певица перекрасила свои волосы, став блондинкой.

Ариана Гранде стала блондинкой


Соответствующие фото артистка обнародовала в своем аккаунте Instagram. На данных снимках звезда предстала в образе школьницы, облачившись в серую мини юбку, белую майку и джемпер розового цвета. Публикация в течение трех дней собрала свыше 6 миллионов одобрительных лайков и более 48 тысяч комментариев. Многие поклонники признались, что им пришлась по душе смена имиджа их любимицы. Ранее певица окрашивала свои волосы в различные оттенки. Однако подписчики считают, что певице более подходит естественный цвет.

Накануне «Dni24» сообщало, что Анастасия Квитко в Сети обнародовала новый ролик, на котором запечатлела свои внушительного размера формы.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:24

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