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На «Модном приговоре» Александр Васильев назвал Ольгу Бузову иконой стиля

Популярную ведущую «Дом-2» и певицу Ольгу Бузову не обсуждал только ленивый, добрался до нее и историк моды Александр Васильев, назвавший звезду «иконой стиля».

По мнению ведущего «Модного приговора», молодежь сейчас стремится к моментальному успеху и моду диктуют «лайки» в соцсетях и количество подписчиков. А их у Ольги Бузовой более 14 миллионов.

На «Модном приговоре» Александр Васильев назвал Ольгу Бузову иконой стиля

Так как Ольга нравится народу, то Васильев не рискнул ее критиковать и отметил, что Бузова сегодня отражает вкус нашего народа и является для него иконой стиля.

При этом «главный модник страны» назвал Бузову близкой и понятной, «умеренно вульгарной, «но в рамках», образцом обыденности и примером для девушек желающих прославиться.

На «Модном приговоре» Александр Васильев назвал Ольгу Бузову иконой стиля

Помимо этого Александр Васильев вспомнил о разводе Бузовой с футболистом Тарасовым и добавил, что «у нас в стране любят брошенных женщин и жалеют их».



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:36

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