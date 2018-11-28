На «Модном приговоре» Александр Васильев назвал Ольгу Бузову иконой стиля





По мнению ведущего «Модного приговора», молодежь сейчас стремится к моментальному успеху и моду диктуют «лайки» в соцсетях и количество подписчиков. А их у Ольги Бузовой более 14 миллионов.Так как Ольга нравится народу, то Васильев не рискнул ее критиковать и отметил, что Бузова сегодня отражает вкус нашего народа и является для него иконой стиля.При этом «главный модник страны» назвал Бузову близкой и понятной, «умеренно вульгарной, «но в рамках», образцом обыденности и примером для девушек желающих прославиться.Помимо этого Александр Васильев вспомнил о разводе Бузовой с футболистом Тарасовым и добавил, что «у нас в стране любят брошенных женщин и жалеют их».