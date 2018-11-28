Фотограф из Мурманска запечатлел на камеру светящийся завиток в ночном небе

По словам Александра Степаненко, данный снимок он не «прогонял» через фоторедактор, но все, же функция длинной выдержки была включена. И не исключено, что автору удалось запечатлеть «хвост» неизвестного летательного аппарата или объекта. Небесное явление вызвало у Степаненко много вопросов, один, из которых: Неужели ему удалось увидеть НЛО? Многие астрономы не исключают такой вариант. По их словам, наблюдение за ночным небом через телескоп хотя бы один раз, в хорошем смысле перевернет представление человека о Вселенной.