Фотограф из Мурманска запечатлел на камеру светящийся завиток в ночном небе
Фотограф из города Мурманска Александр Степаненко снимал ночное небо на протяжении нескольких ночей. В какой-то момент, в западной части неба, в его объектив «попал» светящийся завиток.
По словам Александра Степаненко, данный снимок он не «прогонял» через фоторедактор, но все, же функция длинной выдержки была включена. И не исключено, что автору удалось запечатлеть «хвост» неизвестного летательного аппарата или объекта. Небесное явление вызвало у Степаненко много вопросов, один, из которых: Неужели ему удалось увидеть НЛО? Многие астрономы не исключают такой вариант. По их словам, наблюдение за ночным небом через телескоп хотя бы один раз, в хорошем смысле перевернет представление человека о Вселенной.
Несмотря на это, фотография с загадочным эффектом разлетелась по Сети, не обойдя и социальною сеть «ВКонтакте». Многие пытались рационально объяснить увиденное. Кто-то упомянул действия дрона, кому-то это напомнило упавший метеорит, но самое интересное предположение было, что это могут быть действия внеземных цивилизаций ради забавы.
По словам Александра Степаненко, данный снимок он не «прогонял» через фоторедактор, но все, же функция длинной выдержки была включена. И не исключено, что автору удалось запечатлеть «хвост» неизвестного летательного аппарата или объекта. Небесное явление вызвало у Степаненко много вопросов, один, из которых: Неужели ему удалось увидеть НЛО? Многие астрономы не исключают такой вариант. По их словам, наблюдение за ночным небом через телескоп хотя бы один раз, в хорошем смысле перевернет представление человека о Вселенной.
Несмотря на это, фотография с загадочным эффектом разлетелась по Сети, не обойдя и социальною сеть «ВКонтакте». Многие пытались рационально объяснить увиденное. Кто-то упомянул действия дрона, кому-то это напомнило упавший метеорит, но самое интересное предположение было, что это могут быть действия внеземных цивилизаций ради забавы.
Общество
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 15:52