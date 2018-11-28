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Фотограф из Мурманска запечатлел на камеру светящийся завиток в ночном небе

Фотограф из города Мурманска Александр Степаненко снимал ночное небо на протяжении нескольких ночей. В какой-то момент, в западной части неба, в его объектив «попал» светящийся завиток.
Фотограф из Мурманска запечатлел на камеру светящийся завиток в ночном небе
По словам Александра Степаненко, данный снимок он не «прогонял» через фоторедактор, но все, же функция длинной выдержки была включена. И не исключено, что автору удалось запечатлеть «хвост» неизвестного летательного аппарата или объекта. Небесное явление вызвало у Степаненко много вопросов, один, из которых: Неужели ему удалось увидеть НЛО? Многие астрономы не исключают такой вариант. По их словам, наблюдение за ночным небом через телескоп хотя бы один раз, в хорошем смысле перевернет представление человека о Вселенной.
Фотограф из Мурманска запечатлел на камеру светящийся завиток в ночном небе

Несмотря на это, фотография с загадочным эффектом разлетелась по Сети, не обойдя и социальною сеть «ВКонтакте». Многие пытались рационально объяснить увиденное. Кто-то упомянул действия дрона, кому-то это напомнило упавший метеорит, но самое интересное предположение было, что это могут быть действия внеземных цивилизаций ради забавы.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 15:52

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