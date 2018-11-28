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Анастасии Волочковой в костюме курицы предложили помощь психиатра

Анастасии Волочковой в костюме курицы, устроившей представление у проезжей части, зрители предложили помощь психиатра. Поклонники балерины заявили, что та лишь показывает жизнерадостность.
Анастасии Волочковой в костюме курицы предложили помощь психиатра

На многочисленные просьбы раскрыть нового возлюбленного Волочкова ответила забавным видеороликом в Instagram. Бойфренд снял балерину под снегом около её загородного дома и даже сам ненадолго вошёл в кадр, правда, не показав лица. Балерина призналась, что не может познакомить подписчиков с ухажёром, ведь он "человек-невидимка". После этого прима спела песню "Цып-цып-цып, мои цыплятки" и станцевала.

Хотя одни читатели блога от души посмеялись над выходкой знаменитости, другие предположили, что последняя перебрала с выпивкой. Хейтеры заявили, что Волочковой нужно проходить принудительную проверку у психиатра. Нашлись и те комментаторы, которые усмотрели в детской песне намёк на вторую беременность звезды.

"После всего, что я создала, мне можно было бы сидеть на диване и наслаждаться роскошью. Но я пишу серьёзную книгу. Танцую, пою и радую зрителей!" - рассказывает прима о планах на будущее.



 
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ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 15:26

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