Анастасии Волочковой в костюме курицы предложили помощь психиатра

"После всего, что я создала, мне можно было бы сидеть на диване и наслаждаться роскошью. Но я пишу серьёзную книгу. Танцую, пою и радую зрителей!" - рассказывает прима о планах на будущее.

На многочисленные просьбы раскрыть нового возлюбленного Волочкова ответила забавным видеороликом в Instagram. Бойфренд снял балерину под снегом около её загородного дома и даже сам ненадолго вошёл в кадр, правда, не показав лица. Балерина призналась, что не может познакомить подписчиков с ухажёром, ведь он "человек-невидимка". После этого прима спела песню "Цып-цып-цып, мои цыплятки" и станцевала.Хотя одни читатели блога от души посмеялись над выходкой знаменитости, другие предположили, что последняя перебрала с выпивкой. Хейтеры заявили, что Волочковой нужно проходить принудительную проверку у психиатра. Нашлись и те комментаторы, которые усмотрели в детской песне намёк на вторую беременность звезды.