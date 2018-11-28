Американке удалось сфотографировать загадочного гуманоида рядом с домом
Жительница США решила проверить работоспособность своего мобильного устройства и случайно сделала несколько фото. По словам американки, на одном из снимков запечатлен загадочный гуманоид рядом с ее домом.
Многие интернет-пользователи, после просмотра пугающего кадра, на котором существо сложило пополам свои большие передние конечности, заявили, что это скорей всего инсектоид. По их мнению, белая фигура очень схожа с неким получеловеком-полубогомолом. Женщина вместе со своим возлюбленным решила проверить данную местность. Однако никаких следов таинственного существа они не нашли.
Интернет-издание ранее сообщало, что американка сняла на видео ряд светящихся шарообразных объектов, меняющих форму и цвет.
Многие интернет-пользователи, после просмотра пугающего кадра, на котором существо сложило пополам свои большие передние конечности, заявили, что это скорей всего инсектоид. По их мнению, белая фигура очень схожа с неким получеловеком-полубогомолом. Женщина вместе со своим возлюбленным решила проверить данную местность. Однако никаких следов таинственного существа они не нашли.
Интернет-издание ранее сообщало, что американка сняла на видео ряд светящихся шарообразных объектов, меняющих форму и цвет.
В мире
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:07