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Американке удалось сфотографировать загадочного гуманоида рядом с домом

Жительница США решила проверить работоспособность своего мобильного устройства и случайно сделала несколько фото. По словам американки, на одном из снимков запечатлен загадочный гуманоид рядом с ее домом.

Американке удалось сфотографировать загадочного гуманоида рядом с домом


Многие интернет-пользователи, после просмотра пугающего кадра, на котором существо сложило пополам свои большие передние конечности, заявили, что это скорей всего инсектоид. По их мнению, белая фигура очень схожа с неким получеловеком-полубогомолом. Женщина вместе со своим возлюбленным решила проверить данную местность. Однако никаких следов таинственного существа они не нашли.

Интернет-издание ранее сообщало, что американка сняла на видео ряд светящихся шарообразных объектов, меняющих форму и цвет.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:07

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