АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные выяснили, почему пожилые мужчины здоровее женщин-ровесников
EUR 75.62 USD 66.78
Курс валют на 28.11.2018

Глюк’oZa в Instagram показала фото повзрослевшей дочери Лидии

Известная российская певица Наталья Чистякова-Ионова (Глюк’oZa) в своем блоге Instagram показала повзрослевшую дочь Лидию. Девочке 11 лет и она очень похожа на свою звездную маму.
Глюк’oZa в Instagram показала фото повзрослевшей дочери Лидии

Певица Наталья Чистякова-Ионова не часто радует своих подписчиков в социальной сети фотографиями своих дочерей. Однако не так давно она опубликовала пост, где можно увидеть ее со старшей дочерью Лидией. Многие поклонники отметили, что родственницы невероятно похожи друг на друга, как сестры. Это и не удивительно, ведь артистка многократно делилась фотографиями и видеороликами со спортзала. Напомним, что Наталья Чистякова-Ионова 12 лет состоит в браке с российским бизнесменом Александром Чистяковым. Они воспитывают двух дочерей Лиду (11 лет) и Веру (7 лет).

Читатели блога Глюк’oZы засыпали кумира комплиментами касательно ее дочери. Многие отметили, что у девочки умный взгляд, а кто-то написал, что она уже совсем взрослая.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 15:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Бузова продолжает покорять мир, а Тарасов вовсю
Элтон Джон отменил концерт в США за 20 минут до
В Санкт-Петебурге установили размер минимальной
Писатель Эдуард Лимонов порадовался, что омский
Фотограф из Мурманска запечатлел на камеру
Концерт Ольги Бузовой в Майами отменили из-за
Анна Семенович снялась в новогодней фотосессии с
Никита Пресняков рассказал о кулинарных
Андрей Шабарин больше не является участником
На «Модном приговоре» Александр Васильев назвал
Jaguar I-Pace стала лидером по версии «Автомобиль
Анастасии Волочковой в костюме курицы предложили
«Дождь» извинился перед телеведущим Брилевым за
Американке удалось сфотографировать загадочного
Глюк’oZa в Instagram показала фото повзрослевшей
В YouTube показали шестиколёсную версию «Нива» 6х6
Дочь Ирины Салтыковой сняла клип и готовится
Учёные выяснили, почему пожилые мужчины здоровее
Стефания Маликова удивила поклонников новым
Кристина Дерябина опять приглашена на телепроект
Бездомный Шура стал бороться за квартиру в Москве
Королеву раскритиковали за дырявые штаны
Халитоз: Медики назвали причины и способы борьбы
Lexus увеличил расценки в России для многих
Алла Пугачева искупалась в квасном сусле с
Ученые смогли отрастить волосы на поврежденной
Голая Анастасия Волочкова окунулась в ледяную
Биологи открыли новый тип бактерий, которые
Honda представила новую внедорожную версию Honda
Популярнейшей породой кошек в России стала
Просмотреть все новости