Глюк’oZa в Instagram показала фото повзрослевшей дочери Лидии

Певица Наталья Чистякова-Ионова не часто радует своих подписчиков в социальной сети фотографиями своих дочерей. Однако не так давно она опубликовала пост, где можно увидеть ее со старшей дочерью Лидией. Многие поклонники отметили, что родственницы невероятно похожи друг на друга, как сестры. Это и не удивительно, ведь артистка многократно делилась фотографиями и видеороликами со спортзала. Напомним, что Наталья Чистякова-Ионова 12 лет состоит в браке с российским бизнесменом Александром Чистяковым. Они воспитывают двух дочерей Лиду (11 лет) и Веру (7 лет).Читатели блога Глюк’oZы засыпали кумира комплиментами касательно ее дочери. Многие отметили, что у девочки умный взгляд, а кто-то написал, что она уже совсем взрослая.