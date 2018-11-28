Учёные выяснили, почему пожилые мужчины здоровее женщин-ровесников





Учёные решили детально изучить непонятный ранее факт того, что в пожилом возрасте мужчины чаще всего оказываются намного здоровее женщин-ровесников, учитывая, что средняя продолжительность жизни у слабого пола зачастую дольше. Оказалось, что причина происходящего кроется в половых генах, которые с одинаковой частотой вырабатываются как у мужчин, так и у женщин, но у последних после менопаузы наблюдается скопление неиспользованных из-за снижения репродуктивной функции генов, что значительно вредит общему состоянию организма.В то же время, половые гены у пожилых мужчин, за счёт отсутствия возрастного рубежа, после которого произведение потомства является невозможным, не вредят здоровью, поддерживая нормальную работу всего организма.