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Учёные выяснили, почему пожилые мужчины здоровее женщин-ровесников
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Учёные выяснили, почему пожилые мужчины здоровее женщин-ровесников

Учёные выяснили, почему пожилые мужчины оказываются намного здоровее женщин-ровесников. Причиной такого дисбаланса стали половые гены, а также возрастные особенности женского организма.

Учёные выяснили, почему пожилые мужчины здоровее женщин-ровесников


Учёные решили детально изучить непонятный ранее факт того, что в пожилом возрасте мужчины чаще всего оказываются намного здоровее женщин-ровесников, учитывая, что средняя продолжительность жизни у слабого пола зачастую дольше. Оказалось, что причина происходящего кроется в половых генах, которые с одинаковой частотой вырабатываются как у мужчин, так и у женщин, но у последних после менопаузы наблюдается скопление неиспользованных из-за снижения репродуктивной функции генов, что значительно вредит общему состоянию организма.

В то же время, половые гены у пожилых мужчин, за счёт отсутствия возрастного рубежа, после которого произведение потомства является невозможным, не вредят здоровью, поддерживая нормальную работу всего организма.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 14:43

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