В YouTube показали шестиколёсную версию «Нива» 6х6
В Сети YouTube продемонстрировали шестиколёсную версию «Нива» 6х6. Во время сборки авто, механикам пришлось столкнуться с тем, что крестовина кардана была в критическом положении.
Таким образом, в машине при больших скоростях будет появляться вибрация. Для того чтобы устранить вибрацию и обеспечить надёжность механизма специалисты решили заменить крестовины на шрусовые карданы. Это решили сделать после того, как состоится первый заезд «Нивы» 6х6. Внедорожник в салоне имеет три рычага, активирующие блокировку межосевого дифференциала, блокировку 2 задних осей колёс, понижающую передачу. Шестиколёсная «Нива» хорошо себя показала во время теста на заснеженных и обледенелых дорогах. Отечественная внедорожная версия с посредственной демисезонной резиной смогла буксировать эвакуатор с лёгким авто. Задняя часть авто очень лёгкая, потому что сзади отсутствуют сидения и пол. Конструкторы планируют переместить топливный бак.
«Dni24» раньше сообщили, что автокомпанией Honda была представлена внедорожная модель версии Honda Passport.
Таким образом, в машине при больших скоростях будет появляться вибрация. Для того чтобы устранить вибрацию и обеспечить надёжность механизма специалисты решили заменить крестовины на шрусовые карданы. Это решили сделать после того, как состоится первый заезд «Нивы» 6х6. Внедорожник в салоне имеет три рычага, активирующие блокировку межосевого дифференциала, блокировку 2 задних осей колёс, понижающую передачу. Шестиколёсная «Нива» хорошо себя показала во время теста на заснеженных и обледенелых дорогах. Отечественная внедорожная версия с посредственной демисезонной резиной смогла буксировать эвакуатор с лёгким авто. Задняя часть авто очень лёгкая, потому что сзади отсутствуют сидения и пол. Конструкторы планируют переместить топливный бак.
«Dni24» раньше сообщили, что автокомпанией Honda была представлена внедорожная модель версии Honda Passport.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:53