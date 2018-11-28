«Дождь» извинился перед телеведущим Брилевым за свой сюжет





Перепелова написала, что приносит извинения телеведущему, поскольку редакторы дали в эфир рассказ Чиркаевой с обвинениями в его адрес без какой-либо доказательной базы. Журналистка сообщила, что Брилев предлагал ей деньги, чтобы сюжет не вышел, но позже призналась, что историю придумала.До этого политик Алексей Навальный выпустил ролик, в котором рассказывал, что супруга Сергея Брилева владеет домом в Лондоне за 700 тысяч фунтов. По словам Навального, телеведущий никогда не занимался бизнесом и у него нет законных средств для приобретения недвижимости в Великобритании. Кроме того, у ведущего было обнаружено британское подданство.После этого Сергей Брилев подтвердил, что у него есть паспорт гражданина Великобритании и указал, что об этом знают его руководители. Также он не стал отрицать наличие дома в Лондоне и отметил, что он куплен за законно заработанные средства.