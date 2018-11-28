Дочь Ирины Салтыковой сняла клип и готовится покорить эстраду
Дочь Ирины Салтыковой Алиса сняла первый клип и готовится покорить отечественную эстраду. Ради карьеры наследница звезды 90-х вернулась из Лондона в Москву.
19 ноября вышел дебютный клип Алисы Салтыковой на песню "Не отпускаю", который стала активно продвигать знаменитая мать певицы. Под псевдонимом Alisa Salt 30-летняя артистка планирует покорять российские музыкальные чарты и мечтает влиться в сообщество отечественных селебрити. В этом ей помогает Салтыкова-старшая, которая рассказала о том, как прошли съёмки клипа.
Оказалось, команде понадобились всего сутки, чтобы сделать видео в стиле "Алисы в стране чудес". Секс-символ 90-х похвасталась талантами и самостоятельностью наследницы, которая сама справляется со всеми задачами. Поклонники звёздной семьи предположили, что вскоре выйдет и дуэт, однако Салтыкова не считает его уместным.
Алиса Салтыкова признаётся, что только начинает вникать в российскую эстраду и знакомиться с чартами. Ей стыдно, что она не знает никого из светской "тусовки" Москвы, но надеется вскоре исправить ситуацию.
19 ноября вышел дебютный клип Алисы Салтыковой на песню "Не отпускаю", который стала активно продвигать знаменитая мать певицы. Под псевдонимом Alisa Salt 30-летняя артистка планирует покорять российские музыкальные чарты и мечтает влиться в сообщество отечественных селебрити. В этом ей помогает Салтыкова-старшая, которая рассказала о том, как прошли съёмки клипа.
Оказалось, команде понадобились всего сутки, чтобы сделать видео в стиле "Алисы в стране чудес". Секс-символ 90-х похвасталась талантами и самостоятельностью наследницы, которая сама справляется со всеми задачами. Поклонники звёздной семьи предположили, что вскоре выйдет и дуэт, однако Салтыкова не считает его уместным.
"У меня иной репертуар и поклонники. Дочка молодая, у неё совсем другой подход к музыке, как и фанаты. Это глупость! Только для себя, дома, мы можем спеть вместе", - комментирует певица.
Алиса Салтыкова признаётся, что только начинает вникать в российскую эстраду и знакомиться с чартами. Ей стыдно, что она не знает никого из светской "тусовки" Москвы, но надеется вскоре исправить ситуацию.
ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 14:46