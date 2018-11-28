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Дочь Ирины Салтыковой сняла клип и готовится покорить эстраду

Дочь Ирины Салтыковой Алиса сняла первый клип и готовится покорить отечественную эстраду. Ради карьеры наследница звезды 90-х вернулась из Лондона в Москву.
Дочь Ирины Салтыковой сняла клип и готовится покорить эстраду

19 ноября вышел дебютный клип Алисы Салтыковой на песню "Не отпускаю", который стала активно продвигать знаменитая мать певицы. Под псевдонимом Alisa Salt 30-летняя артистка планирует покорять российские музыкальные чарты и мечтает влиться в сообщество отечественных селебрити. В этом ей помогает Салтыкова-старшая, которая рассказала о том, как прошли съёмки клипа.

Оказалось, команде понадобились всего сутки, чтобы сделать видео в стиле "Алисы в стране чудес". Секс-символ 90-х похвасталась талантами и самостоятельностью наследницы, которая сама справляется со всеми задачами. Поклонники звёздной семьи предположили, что вскоре выйдет и дуэт, однако Салтыкова не считает его уместным.

"У меня иной репертуар и поклонники. Дочка молодая, у неё совсем другой подход к музыке, как и фанаты. Это глупость! Только для себя, дома, мы можем спеть вместе", - комментирует певица.

Алиса Салтыкова признаётся, что только начинает вникать в российскую эстраду и знакомиться с чартами. Ей стыдно, что она не знает никого из светской "тусовки" Москвы, но надеется вскоре исправить ситуацию.



 
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ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 14:46

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