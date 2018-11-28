Бездомный Шура стал бороться за квартиру в Москве





Шура купил квартиру в Москве в 2003 году. Сейчас ее рыночная стоимость оценивается примерно в 35 миллионов рублей. По словам певца, при заключении сделки, его обманули риелторы.«В договор мошенники вписали свое имя вместе имени реального покупателя, но тогда на это даже никто не обратил внимания. Спустя время правда открылась, когда неизвестные пытались попасть в квартиру Шуры, показав соответствующие документы», - рассказал источник, знакомый с ситуацией.О потере объекта недвижимости артист сообщил в сентябре нынешнего года в рамках передачи «Пример, Андрей». Тогда Шура говорил, что ему дали два месяца, чтобы переехать. Звезде 90-х стыдно признаваться, что он является лицом без определенного места жительства в свои 43 года.