Бездомный Шура стал бороться за квартиру в Москве
Известный российский певец Шура, который уже определенное время официально является бездомным, решил начать борьбу за свое жилье в Москве. Артист подал иск в Черемушкинский суд в отношении владельца его квартиры. Якобы тот обманом присвоил 15 лет назад себе объект недвижимости.
Шура купил квартиру в Москве в 2003 году. Сейчас ее рыночная стоимость оценивается примерно в 35 миллионов рублей. По словам певца, при заключении сделки, его обманули риелторы.
«В договор мошенники вписали свое имя вместе имени реального покупателя, но тогда на это даже никто не обратил внимания. Спустя время правда открылась, когда неизвестные пытались попасть в квартиру Шуры, показав соответствующие документы», - рассказал источник, знакомый с ситуацией.
О потере объекта недвижимости артист сообщил в сентябре нынешнего года в рамках передачи «Пример, Андрей». Тогда Шура говорил, что ему дали два месяца, чтобы переехать. Звезде 90-х стыдно признаваться, что он является лицом без определенного места жительства в свои 43 года.
Шура купил квартиру в Москве в 2003 году. Сейчас ее рыночная стоимость оценивается примерно в 35 миллионов рублей. По словам певца, при заключении сделки, его обманули риелторы.
«В договор мошенники вписали свое имя вместе имени реального покупателя, но тогда на это даже никто не обратил внимания. Спустя время правда открылась, когда неизвестные пытались попасть в квартиру Шуры, показав соответствующие документы», - рассказал источник, знакомый с ситуацией.
О потере объекта недвижимости артист сообщил в сентябре нынешнего года в рамках передачи «Пример, Андрей». Тогда Шура говорил, что ему дали два месяца, чтобы переехать. Звезде 90-х стыдно признаваться, что он является лицом без определенного места жительства в свои 43 года.
ШоуБиз
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 14:28