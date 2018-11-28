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Бездомный Шура стал бороться за квартиру в Москве

Известный российский певец Шура, который уже определенное время официально является бездомным, решил начать борьбу за свое жилье в Москве. Артист подал иск в Черемушкинский суд в отношении владельца его квартиры. Якобы тот обманом присвоил 15 лет назад себе объект недвижимости.
Бездомный Шура стал бороться за квартиру в Москве

Шура купил квартиру в Москве в 2003 году. Сейчас ее рыночная стоимость оценивается примерно в 35 миллионов рублей. По словам певца, при заключении сделки, его обманули риелторы.
Бездомный Шура стал бороться за квартиру в Москве

«В договор мошенники вписали свое имя вместе имени реального покупателя, но тогда на это даже никто не обратил внимания. Спустя время правда открылась, когда неизвестные пытались попасть в квартиру Шуры, показав соответствующие документы», - рассказал источник, знакомый с ситуацией.

О потере объекта недвижимости артист сообщил в сентябре нынешнего года в рамках передачи «Пример, Андрей». Тогда Шура говорил, что ему дали два месяца, чтобы переехать. Звезде 90-х стыдно признаваться, что он является лицом без определенного места жительства в свои 43 года.



 
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ШоуБиз
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 14:28

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