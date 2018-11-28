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Стефания Маликова удивила поклонников новым образом

Старшая дочь известного российского певца Дмитрия Маликова Стефания Маликова в своем блоге Instagram показала подписчикам новый образ. Многие поклонники оценили наряд кумира.
Стефания Маликова удивила поклонников новым образом

За жизнью Стафании Маликовой наблюдает очень много людей, об этом говорит количество подписчиков на ее аккаунт в социальной сети Instagram. И довольно часто девушку критикуют за праздный образ жизни и необычные образы, в которых она предстает перед объективами профессиональных фотографов. А что касается ее внешности, то многим подписчикам кажется, что она не выглядит на свой юный возраст.

Но свежие снимки, где наследница Маликова запечатлена в деловом костюме серого цвета, несколько удивили гостей ее странички. Кто-то оценил красоту волос девушки, а кто-то отметил, что данный образ очень элегантный.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 14:37

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