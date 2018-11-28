Стефания Маликова удивила поклонников новым образом

За жизнью Стафании Маликовой наблюдает очень много людей, об этом говорит количество подписчиков на ее аккаунт в социальной сети Instagram. И довольно часто девушку критикуют за праздный образ жизни и необычные образы, в которых она предстает перед объективами профессиональных фотографов. А что касается ее внешности, то многим подписчикам кажется, что она не выглядит на свой юный возраст.Но свежие снимки, где наследница Маликова запечатлена в деловом костюме серого цвета, несколько удивили гостей ее странички. Кто-то оценил красоту волос девушки, а кто-то отметил, что данный образ очень элегантный.