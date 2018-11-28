АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Халитоз: Медики назвали причины и способы борьбы с неприятным запахом изо рта
EUR 75.62 USD 66.78
Курс валют на 28.11.2018

Королеву раскритиковали за дырявые штаны

Известную российскую певицу Наташу Королеву фанаты раскритиковали за дырявые штаны. Артистка поделилась с поклонниками в Instagram фотографией из отпуска, который она проводит в Италии. Не все одобрили ее наряд, выбранный для прогулки по Вечному городу.
Королеву раскритиковали за дырявые штаны

На обнародованном снимке Королева запечатлена у фонтана Треви. Фанаты сразу же обратили внимание, что на правой штанине присутствует огромная дырка. Для прогулок по Риму знаменитость выбрала спортивные брюки и свободную куртку черного цвета, для удобства обула она кроссовки. Волосы певица собрала в два пучка, а образ дополнила сумкой через плечо.
Королеву раскритиковали за дырявые штаны

В комментариях некоторые поклонники написали, что Королева в последнее время начала пытаться выглядеть моложе, но это у нее плохо получается. Однако нашлись и те, кто заступился за своего кумира. Они считают, что на свои 45 лет российская певица смотрится вполне достойно.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 14:16

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Стефания Маликова удивила поклонников новым
Кристина Дерябина опять приглашена на телепроект
Бездомный Шура стал бороться за квартиру в Москве
Королеву раскритиковали за дырявые штаны
Халитоз: Медики назвали причины и способы борьбы
Lexus увеличил расценки в России для многих
Алла Пугачева искупалась в квасном сусле с
Ученые смогли отрастить волосы на поврежденной
Голая Анастасия Волочкова окунулась в ледяную
Биологи открыли новый тип бактерий, которые
Honda представила новую внедорожную версию Honda
Популярнейшей породой кошек в России стала
«Дом-2»: Павла Уломского и Наталью Игрунову
Родители со всего мира поделились забавными
Независимые ученые определили пол Бога
Учёные: Не всегда полезно на завтрак употреблять
Подписчики обвинили Диму Билана во лжи
Продажи преемника Nissan Teana начнутся 18 декабря
В Москве эвакуировали 10 торговых центров из-за
Светлана Бондарчук заинтриговала фанатов в
Ксения Собчак подогрела слухи о разладе в семье
HTC и Sprint работают над новым смартфоном
Генетическая мутация приводит к регрессии раковых
Бывшая невестка Марии Шукшиной Фрейя Зильбер
Выбросившийся на берег Белого моря бутылконос
Британка зафиксировала на камеру появление
Ксения Собчак по примеру Аллы Пугачевой хочет
Промсвязьбанк компенсирует победившим в тендерах
Алёна Савкина после родов не хочет возвращаться
Исследование: Изменение климата снижает
Просмотреть все новости