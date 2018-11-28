Королеву раскритиковали за дырявые штаны





На обнародованном снимке Королева запечатлена у фонтана Треви. Фанаты сразу же обратили внимание, что на правой штанине присутствует огромная дырка. Для прогулок по Риму знаменитость выбрала спортивные брюки и свободную куртку черного цвета, для удобства обула она кроссовки. Волосы певица собрала в два пучка, а образ дополнила сумкой через плечо.В комментариях некоторые поклонники написали, что Королева в последнее время начала пытаться выглядеть моложе, но это у нее плохо получается. Однако нашлись и те, кто заступился за своего кумира. Они считают, что на свои 45 лет российская певица смотрится вполне достойно.