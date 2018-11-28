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«Дом-2»: Павла Уломского и Наталью Игрунову выгнали из проекта, ребята намерены отомстить руководству шоу

Наталья Игрунова и Павел Уломский больше не являются участниками реалити-шоу «Дом-2».

Нужно сказать, что многие телезрители «Дома-2» были уверены в том, что избитая Ольгой Сударкиной Наталья получит на телепроекте пожизненный иммунитет, однако оказалось все наоборот.

«Дом-2»: Павла Уломского и Наталью Игрунову выгнали из проекта, ребята намерены отомстить руководству шоу

Несмотря на то, что руководство телестройки оплатило Игруновой все ее расходы связанные с лечением и реабилитацией после жесткой драки с Сударкиной, и уговорило блондинку отказаться от судебных разбирательств, при этом пообещав девушке «золотые горы» на «Доме-2», Наталью все-таки отправили за ворота.

А несколько часов назад Игрунова и Уломский вышли в прямой эфир, в котором сообщили интернет-пользователям, что больше не являются участниками реалити-шоу. Более того, Наталья и Павел подчеркивают, что их не просто отправили за ворота, а практически вышвырнули из проекта со скандалом.

По словам молодого человека, он не намерен прощать администрации «Дома-2» подобных действий и совсем скоро отомстит им. Павел хочет рассказать «всем и каждому» всю правду о проекте, и раскроет все секреты телестройки.

«Дом-2»: Павла Уломского и Наталью Игрунову выгнали из проекта, ребята намерены отомстить руководству шоу

«Нас с Наташей вышвырнули, как мусор за ворота! Я этого просто так не оставлю! Руководство «Дома-2» еще долго будет вспоминать мое имя!» - заявил Павел Уломский в прямом эфире.

Также возлюбленный Натальи добавил, что совсем скоро на всю страну озвучит все подробности драки его девушки с Сударкиной и объяснит почему Игрунова теперь является инвалидом, а ее обидчица так никогда не понесет наказание.

«Когда мы находились на «Доме-2» нам просто закрывали рты! Сейчас мы с Наташей больше не намерены молчать!» - напоследок подчеркнул экс-участник «Дома-2».



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:24

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