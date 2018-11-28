Алла Пугачева искупалась в квасном сусле с Петкуном
Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева искупалась в квасном сусле в компании лидера группы «Танцы минус» Вячеслава Петкуна. Его пригласили сняться в клипе певицы на композицию «Зона отчуждения».
Режиссером видеоработы выступил Андрей Новоселов. Для съемок клипа он предварительно заготовил 1,5 тонны квасного сусла. Уговорить Вячеслава Петкуна принять участие в клипе Пугачевой ему удалось не сразу. Сначала артист ответил отказом, но спустя некоторое время согласился.
«Меня в этом привлекало то, что нужно было купаться с Пугачевой в квасном сусле. Любое веселье режиссером воспринималось на ура», - заявил артист.
Саму же Пугачеву никто не заставлял купаться в сусле. В случае ее отказа режиссер пригласил две дублерши, однако их услуги не понадобились.
Петкун рассказал, что у него в памяти сложились самые приятные воспоминания о знакомстве с Аллой Пугачевой. Она произвела на него хорошее впечатление, как человек с интересными рассуждениями. После съемок Примадонна спросила у Петкуна, как можно его отблагодарить. Тот заявил, что хотел бы, чтобы она пришла на пресс-конференцию, посвященную его новой пластинке.
Режиссером видеоработы выступил Андрей Новоселов. Для съемок клипа он предварительно заготовил 1,5 тонны квасного сусла. Уговорить Вячеслава Петкуна принять участие в клипе Пугачевой ему удалось не сразу. Сначала артист ответил отказом, но спустя некоторое время согласился.
«Меня в этом привлекало то, что нужно было купаться с Пугачевой в квасном сусле. Любое веселье режиссером воспринималось на ура», - заявил артист.
Саму же Пугачеву никто не заставлял купаться в сусле. В случае ее отказа режиссер пригласил две дублерши, однако их услуги не понадобились.
Петкун рассказал, что у него в памяти сложились самые приятные воспоминания о знакомстве с Аллой Пугачевой. Она произвела на него хорошее впечатление, как человек с интересными рассуждениями. После съемок Примадонна спросила у Петкуна, как можно его отблагодарить. Тот заявил, что хотел бы, чтобы она пришла на пресс-конференцию, посвященную его новой пластинке.
ШоуБиз
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 14:03