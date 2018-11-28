Родители со всего мира поделились забавными лайфхаками по воспитанию детей





Недавно на англоязычной платформе Bored Panda появилась отдельная онлайн-галерея, посвящённая воспитанию детей. Родители с разных уголков мира поделились собственными лайфками, показав на фото, как развлекают детей, пока сами заняты, а также раскрыли несколько способов обезопасить своё чадо от различных непредвиденных ситуаций. Так, например, поступил молодой отец из США, который на время приготовления себе утреннего кофе усаживает ребёнка на стул, на спинке которого уже натянута майка. Предмет гардероба взрослого служит в данном случае отличным фиксатором, не позволяющим малышу упасть.Глава семьи, в которой воспитываются сразу 4 мальчиков поделился с фолловерами лайфхаком, позволяющим ему находить всех детей в толпе на массовых мероприятиях — он просто надевает на них футболки одного цвета. А вот другой мужчина из США предпочитает на прогулки с детьми по торговому центру брать с собой заранее подготовленную табличку с надписью «Не работает», которую затем быстро цепляет на любой понравившийся малышам аттракцион. Так, отмечает отец, ему удаётся избежать лишних финансовых трат. Некоторые родители поддерживают такой подход, демонстрируя трассу для гонок, сделанную липкой лентой на ковре. Таким образом, отмечают они, у ребёнка появляется новая игрушка, а у них несколько часов свободного времени.Для того, чтобы самому отдохнуть, но и за ребёнка не переживать, отец 2-летнего малыша во время приготовления мяса ограждает барбекю манежем, благодаря которому сын не сможет обжечься. Родители же младенцев утверждают, что малышам очень интересно наблюдать, как крутиться стиральная машина, поэтому ребёнка можно просто положить в люльке перед стеклянной дверцей во время стирки и спокойно заниматься своими делами.