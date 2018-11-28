АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Халитоз: Медики назвали причины и способы борьбы с неприятным запахом изо рта
EUR 75.62 USD 66.78
Курс валют на 28.11.2018

Родители со всего мира поделились забавными лайфхаками по воспитанию детей

Родители со всего мира поделились самыми забавными лайфхаками по воспитанию детей в онлайн-галерее платформы Bored Panda. Многие из них считают, что современная семья просто обязана уметь быстро и качественно решить любую ситуацию, доставляющую неудобства.

Родители со всего мира поделились забавными лайфхаками по воспитанию детей


Недавно на англоязычной платформе Bored Panda появилась отдельная онлайн-галерея, посвящённая воспитанию детей. Родители с разных уголков мира поделились собственными лайфками, показав на фото, как развлекают детей, пока сами заняты, а также раскрыли несколько способов обезопасить своё чадо от различных непредвиденных ситуаций. Так, например, поступил молодой отец из США, который на время приготовления себе утреннего кофе усаживает ребёнка на стул, на спинке которого уже натянута майка. Предмет гардероба взрослого служит в данном случае отличным фиксатором, не позволяющим малышу упасть.

Родители со всего мира поделились забавными лайфхаками по воспитанию детей


Глава семьи, в которой воспитываются сразу 4 мальчиков поделился с фолловерами лайфхаком, позволяющим ему находить всех детей в толпе на массовых мероприятиях — он просто надевает на них футболки одного цвета. А вот другой мужчина из США предпочитает на прогулки с детьми по торговому центру брать с собой заранее подготовленную табличку с надписью «Не работает», которую затем быстро цепляет на любой понравившийся малышам аттракцион. Так, отмечает отец, ему удаётся избежать лишних финансовых трат. Некоторые родители поддерживают такой подход, демонстрируя трассу для гонок, сделанную липкой лентой на ковре. Таким образом, отмечают они, у ребёнка появляется новая игрушка, а у них несколько часов свободного времени.

Родители со всего мира поделились забавными лайфхаками по воспитанию детей


Родители со всего мира поделились забавными лайфхаками по воспитанию детей


Для того, чтобы самому отдохнуть, но и за ребёнка не переживать, отец 2-летнего малыша во время приготовления мяса ограждает барбекю манежем, благодаря которому сын не сможет обжечься. Родители же младенцев утверждают, что малышам очень интересно наблюдать, как крутиться стиральная машина, поэтому ребёнка можно просто положить в люльке перед стеклянной дверцей во время стирки и спокойно заниматься своими делами.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Общество / Авторские новости / Другое
Добавил: Oksana Сегодня, 13:20

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Стефания Маликова удивила поклонников новым
Кристина Дерябина опять приглашена на телепроект
Бездомный Шура стал бороться за квартиру в Москве
Королеву раскритиковали за дырявые штаны
Халитоз: Медики назвали причины и способы борьбы
Lexus увеличил расценки в России для многих
Алла Пугачева искупалась в квасном сусле с
Ученые смогли отрастить волосы на поврежденной
Голая Анастасия Волочкова окунулась в ледяную
Биологи открыли новый тип бактерий, которые
Honda представила новую внедорожную версию Honda
Популярнейшей породой кошек в России стала
«Дом-2»: Павла Уломского и Наталью Игрунову
Родители со всего мира поделились забавными
Независимые ученые определили пол Бога
Учёные: Не всегда полезно на завтрак употреблять
Подписчики обвинили Диму Билана во лжи
Продажи преемника Nissan Teana начнутся 18 декабря
В Москве эвакуировали 10 торговых центров из-за
Светлана Бондарчук заинтриговала фанатов в
Ксения Собчак подогрела слухи о разладе в семье
HTC и Sprint работают над новым смартфоном
Генетическая мутация приводит к регрессии раковых
Бывшая невестка Марии Шукшиной Фрейя Зильбер
Выбросившийся на берег Белого моря бутылконос
Британка зафиксировала на камеру появление
Ксения Собчак по примеру Аллы Пугачевой хочет
Промсвязьбанк компенсирует победившим в тендерах
Алёна Савкина после родов не хочет возвращаться
Исследование: Изменение климата снижает
Просмотреть все новости