Голая Анастасия Волочкова окунулась в ледяную купель на морозе
Голая Анастасия Волочкова на видео окунулась в ледяную купель на морозе. Такие процедуры закаливания балерина проводит каждую зиму.
В своём Instagram Волочкова в живую показала, как безбоязненно окунается в ледяную воду, прикрывшись одним только банным веником. Поскольку в России успел выпасть снег, балерина решила, что пришло время и для закаливания, без которого не обходятся зимние спа-процедуры звезды. Купель танцовщицы вынесли во двор, и последняя забралась внутрь, рассказывая на камеру о своих ощущениях.
Чтобы не поскользнуться, Волочкова выбросила из купальни несколько крупных льдин, а затем нырнула по шею. Звезда балета стойко перенесла холод, пошутив, что стало очень свежо. В конце оператор показал знакомый подписчикам двор примы, который сплошь замело снегом.
Ранее блогерша не раз рассказывала о том, как любит закаляться в бане и на морозе. Причём делает она это и летом, и зимой. Купание в ледяной воде помогает Волочковой тонизировать организм, поддерживать здоровье и молодость. В 42 года прима остаётся очень энергичной и не забывает хвастаться фирменной растяжкой, садясь в шпагат.
В своём Instagram Волочкова в живую показала, как безбоязненно окунается в ледяную воду, прикрывшись одним только банным веником. Поскольку в России успел выпасть снег, балерина решила, что пришло время и для закаливания, без которого не обходятся зимние спа-процедуры звезды. Купель танцовщицы вынесли во двор, и последняя забралась внутрь, рассказывая на камеру о своих ощущениях.
Чтобы не поскользнуться, Волочкова выбросила из купальни несколько крупных льдин, а затем нырнула по шею. Звезда балета стойко перенесла холод, пошутив, что стало очень свежо. В конце оператор показал знакомый подписчикам двор примы, который сплошь замело снегом.
Ранее блогерша не раз рассказывала о том, как любит закаляться в бане и на морозе. Причём делает она это и летом, и зимой. Купание в ледяной воде помогает Волочковой тонизировать организм, поддерживать здоровье и молодость. В 42 года прима остаётся очень энергичной и не забывает хвастаться фирменной растяжкой, садясь в шпагат.
"Холодно безумно. Вы окунаетесь в ледяную воду? Вот померились бы льдом!" - пишет балерина.
ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 13:52