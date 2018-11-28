В Москве эвакуировали 10 торговых центров из-за звонков о минировании
Из-за звонков о минировали в Москве в общей сложности сегодня, 28 января, в течение дня было эвакуировано 10 торговых центров. Из них оперативно вывели тысячи сотрудников и посетителей.
Сотрудники полиции начали фиксировать массовые звонки о минировании и угрозах взрыва. В частности, сообщалось о нахождении взрывных устройств в таких ТЦ, как «Атриум», «Капитолий», «Европейский», «Горбушкин двор».
Точное число эвакуированных не сообщается. В столичном МЧС отказались комментировать ситуацию.
Сотрудники полиции начали фиксировать массовые звонки о минировании и угрозах взрыва. В частности, сообщалось о нахождении взрывных устройств в таких ТЦ, как «Атриум», «Капитолий», «Европейский», «Горбушкин двор».
Точное число эвакуированных не сообщается. В столичном МЧС отказались комментировать ситуацию.
Происшествия
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 12:59