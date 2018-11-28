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В Москве эвакуировали 10 торговых центров из-за звонков о минировании

Из-за звонков о минировали в Москве в общей сложности сегодня, 28 января, в течение дня было эвакуировано 10 торговых центров. Из них оперативно вывели тысячи сотрудников и посетителей.
В Москве эвакуировали 10 торговых центров из-за звонков о минировании

Сотрудники полиции начали фиксировать массовые звонки о минировании и угрозах взрыва. В частности, сообщалось о нахождении взрывных устройств в таких ТЦ, как «Атриум», «Капитолий», «Европейский», «Горбушкин двор».

Точное число эвакуированных не сообщается. В столичном МЧС отказались комментировать ситуацию.



 
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Происшествия
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 12:59

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