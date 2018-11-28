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Независимые ученые определили пол Бога

Независимые ученые определили, к какому полу принадлежит Бог. По их мнению, у Всевышнего нет определения, поскольку это просто дух, который не имеет никакого облика.
Независимые ученые определили пол Бога

На сегодняшний день существует огромное количество мнений, касательно пола Бога. Однако представители церкви утверждают, что пола, как такового у него нет. Джастин Уэлби (архиепископ Кентерберийский) заявил, что называть Всевышнего мужчиной, не достаточно верно. Ведь его гендерная принадлежность нейтральна. Даже Папа Римский упоминал в своих речах, что Бог не может быть ни женщиной, ни мужчиной. Также он не может быть для человечества отцом в привычном для них понимании.

А на конференции в Сент-Мартин-ин-зе-Филде представители церкви публично рассказали о своих умозаключениях. По их мнению, ни один язык народа не в состоянии четко описать Всевышнего, потому что в большинстве своем это лишь метафора. Возможно, сравнение Бога с мужчиной пришло с греко-римских времен, когда во власти были только они.



 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 13:15

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