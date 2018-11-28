Независимые ученые определили пол Бога
Независимые ученые определили, к какому полу принадлежит Бог. По их мнению, у Всевышнего нет определения, поскольку это просто дух, который не имеет никакого облика.
На сегодняшний день существует огромное количество мнений, касательно пола Бога. Однако представители церкви утверждают, что пола, как такового у него нет. Джастин Уэлби (архиепископ Кентерберийский) заявил, что называть Всевышнего мужчиной, не достаточно верно. Ведь его гендерная принадлежность нейтральна. Даже Папа Римский упоминал в своих речах, что Бог не может быть ни женщиной, ни мужчиной. Также он не может быть для человечества отцом в привычном для них понимании.
А на конференции в Сент-Мартин-ин-зе-Филде представители церкви публично рассказали о своих умозаключениях. По их мнению, ни один язык народа не в состоянии четко описать Всевышнего, потому что в большинстве своем это лишь метафора. Возможно, сравнение Бога с мужчиной пришло с греко-римских времен, когда во власти были только они.
На сегодняшний день существует огромное количество мнений, касательно пола Бога. Однако представители церкви утверждают, что пола, как такового у него нет. Джастин Уэлби (архиепископ Кентерберийский) заявил, что называть Всевышнего мужчиной, не достаточно верно. Ведь его гендерная принадлежность нейтральна. Даже Папа Римский упоминал в своих речах, что Бог не может быть ни женщиной, ни мужчиной. Также он не может быть для человечества отцом в привычном для них понимании.
А на конференции в Сент-Мартин-ин-зе-Филде представители церкви публично рассказали о своих умозаключениях. По их мнению, ни один язык народа не в состоянии четко описать Всевышнего, потому что в большинстве своем это лишь метафора. Возможно, сравнение Бога с мужчиной пришло с греко-римских времен, когда во власти были только они.
Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 13:15