Генетическая мутация приводит к регрессии раковых опухолей у тасманских дьяволов





Учёные из Университета штата Вашингтон обнаружили в организме отдельных представителей вымирающих тасманских дьяволов генетическую мутацию, которая приводит к регрессии раковых лицевых опухолей, характерных для этих млекопитающих. Специалисты тут же предположили, что детальное изучение и выделение «неправильных» генов из ДНК хищников поможет не только предотвратить их полное вымирание, но и даст возможность разработать действенный препарат для людей с онкологическими заболеваниями. Во время исследования эксперты обнаружили, что особи тасманских дьяволов, у которых раковые опухоли самоизлечились и просто рассосались, имели три сильно дифференцированные геномные области, содержащие в себе множество генов, связанных с иммунным ответом и риском развития рака у людей и других млекопитающих.Следующим этапом в работе изучения мутации, приведшей к регрессии раковых опухолей у тасманских дьяволов, стало определение наиболее подходящих для этого генов из ряда обнаруженных. Теперь учёные намерены изучить каждый из них отдельно, а также во всевозможных вариациях. Один из участников исследования доктор Марк Маргрес считает проделанную работу лишь первым шагом на пути к пониманию того, каким образом нарушения в ДНК спасают тасманских дьяволов от смертельной формы рака.