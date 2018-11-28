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Биологи открыли новый тип бактерий, которые очистят атмосферу и почву

Американские биологи из Техасского университета в Остине (University of Texas at Austin) в ходе исследования открыли новый тип бактерий. Микроорганизмы используют бутан и метан как источник роста и энергии, благодаря чему они очистят атмосферу Земли от парниковых газов и почву от нефти.

Биологи открыли новый тип бактерий, которые очистят атмосферу и почву


Ученые рассказывают, что обнаруженные бактерии принадлежат к классу экстремофилов. Данные организмы способны существовать в экстремальных условиях при низких или очень высоких температур, а также высоком давлении и других непригодных для жизни условиях. Новый тип бактерий проживает на территории Калифорнийского залива в бассейне Гуаймаса.

По словам биолога Бретта Бейкера, новые бактерии настолько генетически отличаются от тех, которые были ранее изучены, что они представляют новые ветви в древе жизни. «Это показывает, что на глубине океана есть большое число неисследованного биоразнообразия, в том числе микроскопические организмы, которые способны разрушать нефть и другие вредные химические вещества, сказал ученый. Под дном океана сейчас существуют огромные резервуары углеводородных газов, включая метан, пропан, бутан и другие, и эти микробы препятствуют выбросу парниковых газов в атмосферу».



 
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Наука
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 13:46

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