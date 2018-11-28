Ксения Собчак по примеру Аллы Пугачевой хочет обзавестись загородным особняком

«Кровать и тумбочку я уже заказала, осталось построить дом» - отмечает Собчак в личном микроблоге.

«Собчак открыто подражает Пугачевой и Галкину! Совсем скоро украдет у Примадонны идею с загородным домом..», «Интересно, а Пугачева знает, кто в ее поклонницы записался?», «Виторган уж точно не купит Собчак дом, поэтому придется Ксюши зарабатывать на него самой» - пишут в Сети.

Всем известно, что на фоне сплетен о том, что в семействе Собчак и Максима Виторгана не все так хорошо, как кажется на первый взгляд, интерес СМИ и фанатов к звездной парочке только увеличился.Многие поклонники телезнаменитости уверены, что российский актер ревнует свою супругу к ее работе и именно поэтому у них время от времени возникают ссоры. Впрочем, Максим и Ксения продолжают вместе заниматься воспитанием единственного малыша, не реагируя при этом на слухи, которые так активно распространяются по Сети.А на днях Собчак и вовсе дала понять интернет-пользователям, что намерена последовать примеру Аллы Пугачевой и не оставаться всю жизнь жить в одном жилище. У себя на страничке в Instagram Ксения опубликовала пост, который посвятила открытию шоурума в Москве одной из ее лучших подруг.Бывшая ведущая «Дома-2» подчеркнула, что уже успела оформить несколько покупок в данном шоуруме, но для того, чтобы забрать их, ей необходимо обзавестись большим домом.По мнению подписчиков скандальной журналистки, знаменитость хочет обзавестись загородным домом только для того, чтобы иметь возможность вести здоровый отдых по выходным и некоторым праздникам.