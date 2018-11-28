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Ксения Собчак по примеру Аллы Пугачевой хочет обзавестись загородным особняком

Бывший кандидат в президенты России 2018 Ксения Собчак рассказала поклонникам о своих планах.

Всем известно, что на фоне сплетен о том, что в семействе Собчак и Максима Виторгана не все так хорошо, как кажется на первый взгляд, интерес СМИ и фанатов к звездной парочке только увеличился.

Ксения Собчак по примеру Аллы Пугачевой хочет обзавестись загородным особняком

Многие поклонники телезнаменитости уверены, что российский актер ревнует свою супругу к ее работе и именно поэтому у них время от времени возникают ссоры. Впрочем, Максим и Ксения продолжают вместе заниматься воспитанием единственного малыша, не реагируя при этом на слухи, которые так активно распространяются по Сети.

А на днях Собчак и вовсе дала понять интернет-пользователям, что намерена последовать примеру Аллы Пугачевой и не оставаться всю жизнь жить в одном жилище. У себя на страничке в Instagram Ксения опубликовала пост, который посвятила открытию шоурума в Москве одной из ее лучших подруг.

Бывшая ведущая «Дома-2» подчеркнула, что уже успела оформить несколько покупок в данном шоуруме, но для того, чтобы забрать их, ей необходимо обзавестись большим домом.

Ксения Собчак по примеру Аллы Пугачевой хочет обзавестись загородным особняком

«Кровать и тумбочку я уже заказала, осталось построить дом» - отмечает Собчак в личном микроблоге.

По мнению подписчиков скандальной журналистки, знаменитость хочет обзавестись загородным домом только для того, чтобы иметь возможность вести здоровый отдых по выходным и некоторым праздникам.

«Собчак открыто подражает Пугачевой и Галкину! Совсем скоро украдет у Примадонны идею с загородным домом..», «Интересно, а Пугачева знает, кто в ее поклонницы записался?», «Виторган уж точно не купит Собчак дом, поэтому придется Ксюши зарабатывать на него самой» - пишут в Сети.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:23

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