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Светлана Бондарчук заинтриговала фанатов в Instagram фото с экс-супругом Дарьи Мороз

Светланы Бондарчук в своем аккаунте Instagram выложила новую публикацию, на которой она изображена вместе с кинорежиссером Константином Богомоловым. Модель заинтриговала фанатов Сети снимком с экс-мужем Дарьи Мороз.

Светлана Бондарчук заинтриговала фанатов в Instagram фото с экс-супругом Дарьи Мороз


На данной публикации изображено, как пара вместе сидит в ресторане. Модель держит в руке бокал с шампанским, при этом показывает пальцем на кинорежиссера. Под фото Светлана Бондарчук написала, что любит его «до слез». Стоит отметить, что Константин Богомолов в своем аккаунте также выложил подобный снимок. Фанаты предполагают, что пара намекает на свой роман. Поклонники отметили, что знаменитость прекрасная женщина, пожелав ей огромного счастья.

Интернет-издание «Dni24» на днях сообщало, что Анастасия Волочкова в эфире телепрограммы «Звезды сошлись» рассказала о своем новом бойфренде.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:52

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