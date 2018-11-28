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Бывшая невестка Марии Шукшиной Фрейя Зильбер увиделась с дочерью Евой

Фрейя Зильбер рассказала, что ей удалось встретиться с дочерью Евой, которая сейчас живет с бабашкой в Барнауле. В прошлом невестка Марии Шукшиной собиралась перевезти дочь в столицу.
Бывшая невестка Марии Шукшиной Фрейя Зильбер увиделась с дочерью Евой

Фрейя Зильбер на сегодняшний день оказывается в центре множества скандалов. Первый произошел с собственной матерью, по словам, которой ее наследница ведет себя неадекватно, и свою внучку Еву она ей доверять не хочет. Однако сама Зильбер весьма обрадовалась встрече со своей дочерью, приехавшей погостить к маме. Но как долго ребенок пробудет в столице, она не комментирует, желая, чтобы Ева жила вместе с ней в Москве. Следующий скандал, в котором молодая мама оказалась снова, произошел после того как она обвинила Макара Касаткина (сын Марии Шукшиной) в употреблении наркотических средств. Однако между Зильбер и семьей Шукшиных идет борьба за ее младшего сына Марка, которого она родила около 6 месяцев назад.

После участия Фрейи Зильбер в телепередаче «Андрей Малахов. Прямой эфир» публика набросилась на нее с критикой. Но она стойко ее выдержала и написала в своем блоге Instagram, что не хочет оправдываться перед людьми, которых не знает.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:38

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