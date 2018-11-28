Бывшая невестка Марии Шукшиной Фрейя Зильбер увиделась с дочерью Евой

Фрейя Зильбер на сегодняшний день оказывается в центре множества скандалов. Первый произошел с собственной матерью, по словам, которой ее наследница ведет себя неадекватно, и свою внучку Еву она ей доверять не хочет. Однако сама Зильбер весьма обрадовалась встрече со своей дочерью, приехавшей погостить к маме. Но как долго ребенок пробудет в столице, она не комментирует, желая, чтобы Ева жила вместе с ней в Москве. Следующий скандал, в котором молодая мама оказалась снова, произошел после того как она обвинила Макара Касаткина (сын Марии Шукшиной) в употреблении наркотических средств. Однако между Зильбер и семьей Шукшиных идет борьба за ее младшего сына Марка, которого она родила около 6 месяцев назад.После участия Фрейи Зильбер в телепередаче «Андрей Малахов. Прямой эфир» публика набросилась на нее с критикой. Но она стойко ее выдержала и написала в своем блоге Instagram, что не хочет оправдываться перед людьми, которых не знает.