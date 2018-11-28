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Алёна Савкина после родов не хочет возвращаться на Дом-2

На телепроекте "Дом-2" семейство Рапунцелей-Савкиных уже основательно обосновалось.

Надо отметить, что обе девушки: и Ольга, и Алёна успешно забеременели на телестройке. И если Оля уже родила, то младшей Алёне только предстоит это сделать.

Алёна Савкина после родов не хочет возвращаться на Дом-2

Мы уже сообщали, что беременная Савкина страдает от сильных отеков. Она рассказывала, что лицо и руки по утрам отекают так, что становится страшно смотреть на себя. Выхода из этой проблемы девушка пока не видит, ведь беременный организм постоянно просит воды.

Известно, что через месяц девушка хочет покинуть периметр. Алёна отправится в длительный декретный отпуск и через какое-то время опять должна появиться в программе, правда, уже вместе с ребёнком, отцом которого является скандальный участник Илюша Яббаров.

Алёна Савкина после родов не хочет возвращаться на Дом-2

Сама Савкина не скрывает, что на периметр возвращаться не очень хочет. Она уже рассказала, что мечтает посвятить всё своё время сыну, а на телестройке нужно постоянно быть в драйве, в скандалах, словом, в жизни этого коллектива.

И значит мамочке совмещать воспитание и личную жизнь с кипучей деятельностью телестройки будет невероятно тяжело. Но ведь тут на помощь всегда придет мама Татьяна Владимировна, которая уже показала себя, как адекватная и ответственная бабуля.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:14

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