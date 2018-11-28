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Учёные: Не всегда полезно на завтрак употреблять жирные продукты

По словам учёных, завтрак может являться главным приемом пищи в течение дня. Специалисты отметили, что не всегда полезно сутра употреблять жирные, а также калорийные продукты.

Учёные: Не всегда полезно на завтрак употреблять жирные продукты


В Ассоциации диетологов Великобритании отмечают, что 1/3 часть британских жителей употребляют на завтрак бекон либо прочую жирную пищу. Очень популярными являются хлопья в молоке. В этом виде завтрака большое количество углеводов, дающих на целый день энергию. Эксперты заявили, что эта тенденция не всегда является актуальной. Тело человека ночью использует много энергии, а также другие ресурсы, для восстановления после активного дня. С утра следует пополнять запасы организма. Однако вследствие его перегруженности переваривание и усваивание пищи происходит медленно. В утреннее время не стоит злоупотреблять продуктами, тяжёлыми для желудка, что может привести к нарушению пищеварения.

Исследования, проводимые в Соединённых Штатах, показали, что плотно завтракающие люди обладают минимальным индексом жира в массе тела. При этом использование очень тяжелых продуктов может вызывать обратный эффект. Это сказывается на состоянии здоровья людей и обмене веществ, который обеспечивает выведение ненужных соединений.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:07

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