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Британка зафиксировала на камеру появление прямоугольного облака в небе

Пользователи Сети были поражены необычным видео, опубликованным жительницей Великобритании. Она зафиксировала на камеру появление прямоугольного облака в небе во время прогулки по набережной города Клиторпс.
Британка зафиксировала на камеру появление прямоугольного облака в небе

Свидетельница события была немного шокирована необычным зрелищем, решив показать материалы специалистам. Перед такими событиями члены экипажа МКС опубликовали фото, на которых тоже были изображены аналогичные объекты.

Многие эксперты предполагают, что виновником является геоинженерия, которая целенаправленно воздействует на атмосферные слои планеты, после чего облака принимают причудливые очертания. Кроме того, уже есть теория о разумных формах жизни, посылающих свои сигналы людям.



 
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:24

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