АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Халитоз: Медики назвали причины и способы борьбы с неприятным запахом изо рта
EUR 75.62 USD 66.78
Курс валют на 28.11.2018

Продажи преемника Nissan Teana начнутся 18 декабря

Японские производители автомобилей заявили, что продажи преемника Nissan Teana седана нового поколения Altima начнутся 18 декабря. Обновленная модификация модели получила измененный дизайн экстерьера и интерьера.

Продажи преемника Nissan Teana начнутся 18 декабря


Разработчики дали седану новые бамперы, большую радиаторную решетку, измененные фары головного цвета, а также задние фонари. Что касается салона, то там появился усеченный руль, схожий с тем, что применяется в новой версии X-Trail, новый блок управления системой климат-контроля и расширенная центральная консоль, на которой появилась бесконтактное зарядное устройство для гаджетов. Также в интерьере можно увидеть новую приборную панель с «парящим» восьмидюймовым сенсорным экраном.

В ходе рестайлинга седан Nissan Altima увеличился в габаритах, которые теперь составляют 4 901х1 850х1 447 миллиметров с колёсной базой в 2 825 миллиметров. Под капотом обновленного автомобиля разработчики установили атмосферный двигатель объемом 2 литра мощностью 159 лошадиных сил. Кроме того, будет доступна версия с двухлитровым турбодизелем мощностью 252 лошадиных силы. Трансмиссия представлена вариатором CVT, автомобиль выполнен в переднеприводном варианте. На данный момент стоимость обновленного Nissan Altima не называется. Цена предыдущей версии модели составляет 1,6 2,8 млн рублей. Обновленная версия будет производиться на заводе Dongfeng-Nissan в Китае.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Авто
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 13:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Стефания Маликова удивила поклонников новым
Кристина Дерябина опять приглашена на телепроект
Бездомный Шура стал бороться за квартиру в Москве
Королеву раскритиковали за дырявые штаны
Халитоз: Медики назвали причины и способы борьбы
Lexus увеличил расценки в России для многих
Алла Пугачева искупалась в квасном сусле с
Ученые смогли отрастить волосы на поврежденной
Голая Анастасия Волочкова окунулась в ледяную
Биологи открыли новый тип бактерий, которые
Honda представила новую внедорожную версию Honda
Популярнейшей породой кошек в России стала
«Дом-2»: Павла Уломского и Наталью Игрунову
Родители со всего мира поделились забавными
Независимые ученые определили пол Бога
Учёные: Не всегда полезно на завтрак употреблять
Подписчики обвинили Диму Билана во лжи
Продажи преемника Nissan Teana начнутся 18 декабря
В Москве эвакуировали 10 торговых центров из-за
Светлана Бондарчук заинтриговала фанатов в
Ксения Собчак подогрела слухи о разладе в семье
HTC и Sprint работают над новым смартфоном
Генетическая мутация приводит к регрессии раковых
Бывшая невестка Марии Шукшиной Фрейя Зильбер
Выбросившийся на берег Белого моря бутылконос
Британка зафиксировала на камеру появление
Ксения Собчак по примеру Аллы Пугачевой хочет
Промсвязьбанк компенсирует победившим в тендерах
Алёна Савкина после родов не хочет возвращаться
Исследование: Изменение климата снижает
Просмотреть все новости