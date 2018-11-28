Продажи преемника Nissan Teana начнутся 18 декабря





Разработчики дали седану новые бамперы, большую радиаторную решетку, измененные фары головного цвета, а также задние фонари. Что касается салона, то там появился усеченный руль, схожий с тем, что применяется в новой версии X-Trail, новый блок управления системой климат-контроля и расширенная центральная консоль, на которой появилась бесконтактное зарядное устройство для гаджетов. Также в интерьере можно увидеть новую приборную панель с «парящим» восьмидюймовым сенсорным экраном.В ходе рестайлинга седан Nissan Altima увеличился в габаритах, которые теперь составляют 4 901х1 850х1 447 миллиметров с колёсной базой в 2 825 миллиметров. Под капотом обновленного автомобиля разработчики установили атмосферный двигатель объемом 2 литра мощностью 159 лошадиных сил. Кроме того, будет доступна версия с двухлитровым турбодизелем мощностью 252 лошадиных силы. Трансмиссия представлена вариатором CVT, автомобиль выполнен в переднеприводном варианте. На данный момент стоимость обновленного Nissan Altima не называется. Цена предыдущей версии модели составляет 1,6 2,8 млн рублей. Обновленная версия будет производиться на заводе Dongfeng-Nissan в Китае.